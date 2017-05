Einfach gut!

Tschechien, das war am Dienstag, 17. Mai 2016, die Endstation Hoffnung. Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel hätten sich die Schweizer in extremis für die Viertelfinals qualifiziert. Doch die Mannschaft von Patrick Fischer verlor in Moskau 4:5 und musste abreisen.

Tschechien, das ist am Dienstag, 16. Mai 2017, nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die nächste Runde. Die Schweiz hat die Viertelfinalqualifikation bereits vor dem abschliessenden Gruppenmatch auf sicher. Dieses Mal gewinnt Fischers Auswahl 3:1. Als Belohnung muss sie nicht etwa abreisen, sondern sie darf in Paris bleiben, wo am Donnerstag Schweden der Gegner sein wird.

Ein Jahr liegt zwischen den beiden Vergleichen mit Tschechien. Sie bilden die Eckpunkte eines Reifeprozesses. In Moskau liefen die Schweizer beim ersten WM-Turnier unter Fischers Ägide mit offensivem Spektakel ins Verderben. Es fehlten Stabilität und Balance.

«Wir haben es verpasst, aus den Fehlern zu lernen», musste Fischer damals konstatieren. Das Verpasste hat der Nationalcoach in der Zwischenzeit nachgeholt. Mit Unterstützung des Defensivstrategen Tommy Albelin als neuen Assistenten entwickelte Fischer vor seiner zweiten WM ein Konzept, welches international tauglich ist.

Die Mischung machts möglich

Im Vorjahr liessen sich die Schweizer so simpel aus der eigenen Zone locken, als wären sie Mäuse, die vom Käsegeruch angezogen werden. In Paris aber zeigen sie sich stabil. Sie spielen kompakt, lassen sich selten aus der Ruhe bringen und jagen dem Puck nur dann hinterher, wenn die Aussicht auf Erfolg besteht.

Die Kräfte werden nicht mehr ­unnötig verpufft. Das Abwehrduo Romain Loeffel/Joel Genazzi ist vielleicht der ideale Beleg für die disziplinierte, clevere Spielweise. In der Schweizer Liga sind die Verteidiger als Kürläufer mit Offensivdrang bekannt, in Paris weisen sie teamintern die beste Plus-Minus-Bilanz auf (plus 7).

«Wir spielen einfach, aber gut. Das macht uns erfolgreich.»Captain Raphael Diaz

Captain Raphael Diaz sagt: «Wir spielen einfach, aber gut. Das macht uns erfolgreich.» In der Tat. Die Auswahl hat in jeder Begegnung gepunktet und schliesst die Gruppe B auf dem ausgezeichneten zweiten Platz ab – vor den höher eingestuften Tschechen und Finnen.

Stürmer Damien Brunner sagt: «Wir haben gegen Slowenien auf dumme Weise einen Punkt ab­gegeben, gegen Frankreich auf ­unglückliche Weise zwei Punkte abgegeben, ansonsten aber sehr solid gespielt. Platz zwei ist der verdiente Lohn.»

Die Begegnung vom Dienstag zeigte ein weiteres Mal, dass die Mischung im Schweizer Team stimmt. Aus einer soliden Defensive heraus zogen die Spieler nur dann in den Angriff, wenn ihnen der Gegner den Platz gewährte. Dies war häufig der Fall, weil die Tschechen selten zielstrebig wirkten.

Nicht höheren Ansprüchen genügen bis dato einzig die sogenannten Special Teams. Im Powerplay ist die Ausbeute zu gering, das Boxplay interpretieren die Schweizer äusserst passiv, wenngleich sie gegen Tschechien ein My aggressiver ans Werk ­gingen.

Diaz sagt: «Auf internationalem Level sind die Special Teams noch wichtiger als in der Liga. Wir müssen uns steigern und vor allem disziplinierter werden. Aber generell können wir ­zufrieden sein. Diesen Schwung gilt es mitzunehmen.»

Brunners Zeichen

Über jeder Taktik steht bekanntlich der Teamgeist. Und dieser ist in Paris vielleicht der grösste Trumpf der Schweizer. Die Viertelfinalqualifikation wurde souverän geschafft, obwohl das Team auf dem Papier nicht so stark besetzt ist wie in jüngerer Vergangenheit.

Mit Ausnahme von Youngster Denis Malgin fehlt die komplette NHL-Belegschaft. Die Spieler sind deshalb noch stärker zusammengerückt. Als Sinnbild dient Damien Brunner. Der sensible Freigeist war am Sonntag gegen Finnland überzählig.

Nach dem Motto «akzeptieren und weiter gehts» kehrte der Angreifer gegen Tschechien in die Mannschaft zurück, ackerte und erzielte den dritten Schweizer Treffer. Brunner sagt: «Wir sind eine lustige Truppe.» Und eine erfolgreiche dazu. (Berner Zeitung)