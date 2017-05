First Class gegen Economy

Länderspiel in Genf ist, wenn eine Treichlergruppe im Stadion für allerhand Aufregung und kollektives Handyzücken sorgt. In der Stadt der gelebten Internationalität kriegen die Leute heimisches Brauchtum offenbar selten zu Gesicht. Ebenfalls selten ist, dass derart viele NHL-Profis auf Schweizer Eis zu sehen sind wie am Dienstag in der Vernets-Halle.

Die Kanadier haben sich ein paar Tage lang in Genf auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Zum Abschluss stand ein Testspiel gegen die Schweiz an. Und die Auswahl von Tampa-Bay-Coach Jon Cooper – 20 von 22 Akteuren des Teams sind in der weltbesten Liga tätig – zeigte der Equipe von Patrick Fischer die Grenzen auf: 1:4 unterlagen die Schweizer. Und hätten die Gäste das Gas­pedal nicht nur zeitweise durchgetreten, das Resultat wäre um einiges deutlicher ausgefallen.

Genoni greift daneben

Natürlich ist die Qualität der ­kanadischen Mannschaft auch in diesem WM-Jahr beeindruckend. Da sind Spieler wie Claude Giroux (Philadelphia), Matt Duchene (Colorado), Ryan O’Reilly (Buffalo) und Mark Scheifele (Winnipeg) dabei, die im vergangenen Herbst bereits Teil der herausragend besetzten Gewinnerequipe am World-Cup in Toronto gewesen waren und nun ihre Saison mit einem weiteren internationalen Titel abschliessen wollen.

Doch die Kanadier bestritten am Dienstag ihre erste und einzige Vorbereitungspartie im Hinblick auf die WM – für die Schweiz war es bereits das neunte Testspiel. Diesen Vorteil wussten sich Fischers Akteure aber nicht zunutze zu machen – im Gegenteil: Sie agierten unstrukturiert, unkonzentriert und wirkten zeitweise überfordert. Nach sechs Minuten führte Kanada bereits 2:0, bei beiden Toren griff Leonardo Genoni daneben.

Der Meistergoalie des SC Bern war dank starker Leistungen in der Meisterschaft mit Vorteilen gegenüber seinem Konkurrenten Jonas Hiller zum Nationalteam gestossen. Nun hat Biels Torhüter in der Vorbereitung dreimal zu null gespielt, während Genoni gegen Dänemark (4:5) und Kanada sein Rendement nicht ganz erreichte. Der Kampf um die Position der Nummer eins an der WM dürfte nun völlig offen sein.

Gemeinsam im Flugzeug

Doch egal, wer im Tor stehen wird: Mit einer Leistung wie der gestrigen wird für das Nationalteam in Paris nichts zu holen sein: instabil in der Defensive, ineffizient im Angriff. Entsprechend unzufrieden zeigte sich Raphael Diaz, der die Schweizer Equipe an der WM als Captain anführen wird: «Es ist eine bittere Niederlage. Aber ich bin nicht damit einverstanden, wenn unsere ganze Vorbereitung nun auf dieses eine Spiel reduziert wird.»

Kanadas Coach Cooper war derweil trotz des Erfolgs kritisch: «Bei uns wird und muss sich noch vieles ändern.» Die Worte klangen wie eine Drohung an die Konkurrenz. Der Titelverteidiger pflegt sich im Verlauf einer WM zu steigern. Die Schweizer hingegen sind gut beraten, bereits dieses Wochenende gegen Slowenien und Norwegen auf der Höhe zu sein.

Heute Mittwoch fliegen sie an den WM-Spielort – gemeinsam mit den Kanadiern. Geht es nach der gestrigen Leistung, ist klar, wer auf der Reise mit der Economy Class vorliebnehmen muss. (Berner Zeitung)