Fischer: «Diese Erkenntnis muss uns Mut geben»

Aus der Traum. Das Schweizer Nationalteam hat mit dem Finalwochenende in Köln gelieb­äugelt, von der neunten WM- Medaille geträumt. Am Freitag aber führt der Weg zurück in die Heimat statt in den Halbfinal. Vor der Abreise zieht Trainer Patrick Fischer Bilanz. Er spricht über ...

... seine Gefühlswelt: «Wir haben fest daran geglaubt, die Schweden zu packen. Dann wurden wir von 1000 auf 0 heruntergebremst. Es fühlt sich ähnlich an wie ein Airbag, der ausgelöst wird. Das Ausscheiden tut mega weh, das Wochenende in Köln war unser grosses Ziel. Die Spieler hätten sich den Kampf um die Medaillen als Karrierehighlight verdient. Es hat nicht sollen sein. Wir müssen besser werden.»

... das 1:3 im Viertelfinal gegen Schweden: «Der Start war schwierig, das 1:1 für uns eher glücklich. Im zweiten Drittel waren wir besser, die Schweden kamen an ihre Grenzen, taten uns mit einem Konter aber sehr weh. Nach dem 1:3 haben wir alles versucht, ein Tor wurde leider aberkannt. Das gehört dazu. Es hat nicht gereicht, Schweden war in diesem Fall besser.»

... die acht WM-Auftritte: «Ich weiss, wie stark meine Spieler auf und neben dem Eis gearbeitet und geschwitzt haben. Das war eine Riesentruppe. Wir hatten Hochs und Tiefs, sportlich überwiegt nach dem Viertelfinal trotz allem die Enttäuschung. Ein Highlight war das Wochenende gegen Kanada und Finnland mit Tausenden von Schweizer Fans. Für diese Unterstützung möchte ich mich bedanken.»

... die Entwicklung seit der letzten WM: «Wir haben die Lehren gezogen, die Balance zwischen Defensive und Offensive gefunden. Mir hat gefallen, wie wir uns oft mit spielerischen Mitteln aus Drucksituationen gelöst haben. Im Powerplay müssen wir besser werden – und bei den Schüssen. Wenn wir in den Abschluss gehen, verfehlen wir zu oft das Tor. Mir fällt aber auf, dass unsere Jungen besser schiessen als die ältere Garde. Diese Entwicklung stimmt positiv. Steigern müssen wir uns auch bei den Abprallern. Dort sind wir zu wenig bissig. Das Abwehrverhalten in der Schweiz ist nicht so resolut wie jenes auf internationalem Level. Das mussten die Spieler erfahren.»

... Olympia ohne NHL-Spieler: «Ich hoffe, die NHL-Spieler werden dabei sein. Schliesslich sollen die Besten um die Medaillen kämpfen. Aber falls es nicht klappt, steigen unsere Chancen, ganz klar. Kanada spielte gegen uns mit 20 NHL-Cracks, die Schweden mit 19, wir hatten nur einen. Trotzdem war der Unterschied nicht riesig. Diese Erkenntnis muss uns Mut geben.»

... den fehlenden Kredit vor dem Turnier: «Den Kredit konnten wir uns als Team erarbeiten. Keiner fiel ab, jeder war gut. Es war schön, wie wir auf diese Weise ­zusammengefunden haben. Aber wie hart wir zeitweise kritisiert wurden, das war nicht normal. Seit Dezember und dem Turnier in Biel haben wir von 21 Partien 15 gewonnen – weil wir gut arbeiten, weil wir gelernt haben, weil wir ein ehrliches Hockey spielen. Trotzdem reichte ein Scheissdrittel gegen Slowenien, und wir wurden in die Pfanne gehauen – ein Drittel. Verlieren wir von 21 Partien deren 15 und unterliegen zum Auftakt den Slowenen, dann bin ich der Erste, der sagt, ich sei eine Riesenflasche. Aber so? Dieses Team hat Goodwill verdient.» (Berner Zeitung)