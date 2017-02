Fit in die letzten Playoffs

Im Fitnesscenter im Berner ­Stade de Suisse instruiert Alain Bartlomé den Eishockeyspieler Simon Fischer. Der Stürmer des NLB-Klubs Martigny hat sich im Januar eine Handverletzung zugezogen, kann nicht auf dem Eis trainieren und muss sich anderweitig fit halten.

Das Ziel ist es, dass er beim Start der Playoffs am 17. Februar wieder spielfähig ist.Seit drei Jahren ist Bartlomé in diesem Bereich tätig und hat sich damit seinen zweiten Berufswunsch erfüllt. Als Junior beim SC Bern strebte der heute 30-Jährige den Sprung in den Profibereich an. Dieser gelang. Der Stürmer absolvierte 233 NLB-Partien für Ajoie, Martigny und Sierre.

Bereits als Teenager war für ihn klar, dass er nach dem Karriereende Personaltrainer werden würde. «Bereits mit 14 Jahren hat mich der Fitnessbereich zu faszinieren begonnen», sagt Bartlomé. «Ich ging auch immer gern ins Sommertraining. Auch Ernährungsfragen interessierten mich früh.» Bartlomé isst nur wenig Süsses und Fast Food und trinkt keinen Alkohol.

Doppelrolle bei Thun

Während der Saison 2013/2014 wechselte Bartlomé von Martigny (NLB) zum EHC Thun. «Für Erstligaverhältnisse war dies ein sehr gutes Angebot», sagt er. Einerseits sollte er für die Oberländer spielen, andererseits aber als Sommertrainer tätig werden. «Dies war zuerst ein wenig seltsam», sagt Bartlomé und blickt auf den Einstieg in Thun zurück. «In der Vorbereitung war ich der Coach der Mitspieler, auf dem Eis dann zusammen mit ihnen aktiv.» Er selbst beteiligte sich nicht an den von ihm geleiteten Ein­heiten, sondern absolvierte diese später individuell.

Nur noch Eishockeyamateur, widmete sich Bartlomé verstärkt der Laufbahn als Fitnesscoach. Mittlerweile hat er Klienten aus verschiedenen Sportarten. Im Eishockey betreut er neben Simon Fischer auch dessen Bruder Jannik (Lausanne) sowie Sabrina Zollinger, die an diesem Wochenende mit dem Schweizer Frauennationalteam um die Olympiaqualifikation kämpft.

Die Boxerin Aniya Seki bereitete Bartlomé kürzlich auf ihren Profikampf vor. Auch bei einer Volleyball­talentschule ist er tätig. Zu den Kunden kommt er auf verschiedenen Wegen. «Teils habe ich sie zuvor kennen gelernt, wie etwa Aniya Seki. Teils kommen die Kontakte auch über Social Media zustande.»

Nebenrolle auf dem Eis

Heute beginnen für Bartlomé die letzten Playoffs. Er wird nicht mehr länger Eishockey spielen, sein zweiter Beruf nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. «Ich werde bei Thun wohl nur noch eine Nebenrolle einnehmen», sagt der 30-Jährige. Bartlomé musste während der Qualifikation wegen einer Ellbogenverletzung pausieren, andere Akteure spielten sich in den Vordergrund.

Thuns Trainer Christoph Schenk stellt strikt nach Leistungskriterien auf; ob einer früher in der NLB aktiv oder ein Führungsspieler war, spielt keine Rolle. «Für mich ist es ein schöner Ausklang, auch wenn ich nicht immer zum Einsatz ge­langen sollte», sieht Bartlomé darin kein Problem. «Dann gebe ich meine Erfahrung neben dem Eis weiter.» Wie man während einer anstrengenden Playoff-Serie fit bleibt, weiss in der 1. Liga kaum einer besser als er. (Berner Zeitung)