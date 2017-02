Form gut, Resultate gut, vieles gut

Das Regel zum Wochenende ist rasch gefunden: Wer gegen Bern spielt, wird rot. Am Freitag besiegelte der 3:2-Erfolg des SCB gegen Kloten das Schicksal der Zürcher. Sie sind seither ohne Playoff-Chance, im Teletext entsprechend rot eingefärbt. Tags darauf widerfuhr den SCL Tigers dasselbe: Die 2:4-Niederlage gegen Bern liess im Emmental das Flämmchen der Hoffnung ersticken. Die Tigers stehen seit Samstag ebenfalls als Platzierungsrundenteilnehmer fest.

Was für gewönlich gilt, wenn die Tigers den SCB empfangen, zeigten die Langnauer Fans vor der Partie mittels Choreographie auf: «Es Burebüebli möget dr nid», lautete die Botschaft an die Gäste – im Inhalt leicht angepasst an das bekannte Volkslied. Tatsächlich hatte Bern seit dem 17. November 2012 (!) in der Ilfishalle nicht mehr reüssiert.

Nach dem Spiel aber war für einmal den SCB-Fans zum Singen und Schunkeln zumute. «Die schlechte Bilanz war uns natürlich bekannt», sagte Verteidiger Beat Gerber, «wir wollten um jeden Preis in Langnau gewinnen.» Trainer Kari Jalonen meinte, die Negativserie sei in der Vorbereitung ein Thema gewesen. «Wir haben uns einen guten Spielplan zurecht gelegt.» Eine Vorgabe dürfte gewesen sein: mit dem ersten Schuss kein Tor kassieren. Dies war den Bernern an der Ilfis zuletzt zweimal widerfahren. Nach 93 Sekunden durfte bei diesem Punkt das Häkchen gesetzt werden – der Langnauer Pascal Berger hatte mit dem ersten Abschuss das Tor von Leonardo Genoni verfehlt.

Danach interpretierte der Tabellenführer seine Rolle überzeugend: Aaron Gagnon und Marco Müller trafen, Langnau durfte nur nach dem Tor durch Anthony Huguenin früh im Mitteldrittel kurz hoffen. Nach 32 Minuten, erneut Müller und Captain Martin Plüss hatten mit Hocheckschüssen getroffen, war die Frage nach dem Derbysieger beantwortet.

Steigerung allenthalben

Nach der Nationalmannschaftspause hatte Jalonen verkündet: «Diese sechs Spiele vor den Playoffs sind sehr wichtig für uns.» Die Mannschaft belegte, dass die Äusserung ihres Trainers mehr war als eine inhaltsleere Gegenstimme zur geläufigen Meinung, wonach es für den Leader in den verbleibenden Qualifikationspartien um nichts mehr gehe.

Der erste Platz nach der Regular Season mag tatsächlich zweitrangig sein, doch der SCB möchte mit gutem Gefühl, Selbstvertrauen und Überzeugung die wichtigste Phase der Meisterschaft in Angriff nehmen. Im Wissen, dass im März nicht einfach der oft erwähnte Playoff-Schalter umgelegt werden kann, der in der Eishockeyrealität in etwa so wenig existiert wie die Verletzungshexe und der Schillerfalter.

Nach drei Siegen in Folge lässt sich aus Berner Optik festhalten: Die Form stimmt. «Wir waren im Zweikampf sehr stark. Die Einstellung hat mir gefallen», sagte Jalonen. Für Beat Gerber ist dies die Basis für Erfolge. «Kampfgeist, Einsatz und Disziplin müssen immer vorhanden sein», sagte der Verteidiger und ergänzte schmunzelnd: «Und dann liegt es an den technisch versierten Spielern, für die Differenz zu sorgen.»

Augenfällig ist, wie einzelne Akteure sukzessive ihr Niveau gesteigert haben: Passgeber Andrew Ebbett ist ebenso zu nennen wie Aggressivleader Tristan Scherwey und der zweifache Torschütze Aaron Gagnon. Zudem konnten sich mit Luca Hischier und Marco Müller zwei Youngsters positiv in Szene setzen.

Luft nach oben in Überzahl

Nicht auf meisterwürdigem Niveau ist hingegen das Powerplay, obwohl Jalonen richtigerweise festhält, dass der SCB statistisch gesehen über das beste Special-Teams-Paket der NLA verfügt. Im Boxplay sind die Berner die Nummer 1, im Überzahlspiel die Nummer 4. Zuletzt taten sie sich vor allem dann schwer, wenn der Gegner das Boxplayspiel aggressiv interpretierte. «Ja, im Powerplay haben wir einige Probleme. Aber wir arbeiten daran, damit es in den Playoffs besser funktionieren wird», sagte Gerber. Es bleiben drei Partien – zum Testen und zum Bewahren des Selbstvertrauens. (Berner Zeitung)