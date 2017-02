Fribourg dämpft Playoff-Hoffnungen der SCL Tigers

Zweimal führten die Emmentaler, doch Birner, Rathgeb und Cervenka sorgten im letzten Drittel dafür, dass Gottéron nach sechs Niederlagen in Serie endlich wieder einmal gewinnen konnten und so den letzten Tabellenplatz an das spielfreie Ambri-Piotta abtreten konnte.

Das Restprogramm spricht allerdings kaum für die Emmentaler, die noch gegen die drei Spitzenteams Bern, ZSC Lions und Zug antreten müssen. (flo/si)