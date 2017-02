Friede, Freude, Eishockey

Das Spiel? Interessierte nur am Rande. Das Drumherum? Interessierte sehr! Vor zwei Jahren waren Jan und Reto von Arx zurückgetreten; doch weil sie dies nicht ganz freiwillig taten, wehrten sich die Brüder strikte dagegen, dass die Leibchen mit ihren Nummern unter dem Davoser Stadiondach verewigt werden.

Irgendwann jedoch verrauchte der Ärger. Und so erfolgte am Samstag endlich die offizielle Verabschiedung der Klublegenden, selbstverständlich mit allem Drumherum. Über 6000 Zuschauer – abgesehen vom Langnauer Anhang fast alle in gelben Von-Arx-Shirts gekleidet – bejubelten die Brüder ein letztes Mal frenetisch.

Dass dies vor einer Partie gegen die SCL Tigers geschah, war freilich bewusst gewählt. Im Emmental hatten Jan und Reto von Arx das Eishockey-ABC erlernt, ehe sie ins Bündnerland zogen, mit dem HC Davos sechs Meistertitel gewannen.

Der Szenerie indes haftete etwas Kurioses an: Die Geehrten herzten Spieler beider Teams, Minuten verstrichen, die Partie begann schliesslich mit einer viertelstündigen Verspätung. Das Drehbuch aber ging zumindest aus der Optik zweier Emmentaler voll auf: Davos setzte sich in einem von diversen Fehlern geprägten Spiel 6:2 durch. Es war übrigens das erste Mal, dass der HCD die SCL Tigers in dieser Saison besiegen konnte.

Standpauke mit Wirkung

«Diese Ehrung ist eine schöne Sache für die beiden», meinte der Langnauer Center Yannick-Lennart Albrecht nach dem Spiel. «Aber es war für beide Teams nicht optimal, eine halbe Stunde draussen auf der Bank zu sitzen, so ging die Anspannung ein bisschen verloren.» Beispiel gefällig?

Die SCL Tigers benötigten lediglich 98 Sekunden, um mit 2:0 in Führung zu gehen. Und – das war irgendwie symptomatisch – zweimal hatte ein Davoser die Scheibe mit dem Schlittschuh ins eigene Tor gelenkt. Weil es im Eishockey aber keine Eigentore gibt, trugen sich Chris DiDomenico und Maxime Macenauer in die Torschützenliste ein. Arno Del Curto jedenfalls war bedient; er nahm sein Time-out, stauchte allen voran Torhüter Gilles Senn zusammen, welcher die Scheibe vor dem zweiten Gegentreffer leichtsinnig verloren hatte.

Die Standpauke wirkte, mit etwas Verspätung konzentrierte sich der HCD doch noch aufs Eishockeyspielen. Andres Ambühl und Beat Forster glichen noch vor der ersten Pause aus, Tino Kessler traf direkt danach und unter gütiger Mithilfe von Flurin Rand­egger zum 3:2. Nach harzigem Start folgte schliesslich die Kür, im Schlussabschnitt sorgten Gregory Sciaroni, Samuel Walser und Noah Schneeberger für den deutlichen 6:2-Endstand. «Wir haben allmählich den Faden verloren. Derzeit kassieren wir zu viele Strafen, was uns den Rhythmus nimmt», hielt Albrecht fest.

Bloss nicht rechnen

Ab sofort gilt es nach dem Abschluss der Qualifikation für beide Mannschaften wieder ernst. Derweil der HCD im Playoff-Viertelfinal auf Lausanne trifft, geht es für die SCL Tigers in der Zwischenrunde darum, möglichst schnell den Ligaerhalt sicherzustellen (siehe Infobox).

Mit elf Punkten Vorsprung auf das elftplatzierte Gottéron ist die Ausgangslage für die Equipe von Heinz Ehlers ziemlich komfortabel. «Das stimmt zwar», sagte Albrecht, «aber wir sollten jetzt nicht zu rechnen beginnen, sondern einfach möglichst schnell den Ligaerhalt schaffen.»

Los geht es für die Langnauer am Samstag in Ambri. Und wie steht es um die Energiereserven nach 50 Qualifikationsrunden? «Die sind voll», betonte Albrecht, «jetzt muss sich jeder zusammenreissen, es gibt keine Ausreden mehr.» (Berner Zeitung)