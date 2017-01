Für die Müdigkeit bleibt keine Zeit

Hollywood sähe folgendes Ende vor: Für den letzten Penalty schnappt sich Andrew Ebbett den Puck. Der Kanadier trifft und sichert dem SC Bern just an seinem 34. Geburtstag den 2:1-Sieg im Spitzenkampf gegen die ZSC Lions. Nach dem Spiel wird der Matchwinner von den Fans mit Sprechchören gefeiert.

Andrew Ebbett hat am Montag tatsächlich Geburtstag. Er erzielt tatsächlich ein Tor. Er wird nach der Partie tatsächlich von den Zuschauern gefeiert. Und doch sind Fiktion und Hollywood nicht mit der Eishockeyrealität in Bern kompatibel – das Happy End nämlich, es fehlt. Die Gäste reüssieren im Penaltyschiessen dreimal, behalten die Oberhand und sichern sich beim 2:1-Erfolg den Zusatzpunkt. «Es ist frustrierend. Wir hatten in der Verlängerung einige gute Möglichkeiten, hätten uns in dieser Phase den Sieg sichern müssen», sagt Ebbett.

Ein Duo im Dauereinsatz

Ebbett blickt wie Teamkollege Maxim Noreau auf ereignisreiche Tage zurück. Das Duo stand während der Altjahrswoche am Spengler-Cup im Einsatz. Noreau als Captain und Ebbett als Assistent führten das Team Canada zum 14. Triumph am Traditionsturnier. Damit rangieren die Kanadier nur noch einen Erfolg hinter dem Rekordchampion Davos. Im Final bezwang die Selektion den HC Lugano 5:2. Die beiden SCB-Akteure hatten viel Einfluss und wurden ins All-Star-Team gewählt. «Das war eine tolle Erfahrung», sagt Ebbett.

Mit Familien und Freunden – die kanadische Delegation im Landwassertal umfasste 121 Personen – feierten die Sieger Silvester in den Bergen. Noreau und Ebbett kehrten am Sonntagnachmittag nach Bern zurück. 24 Stunden später standen sie für den SCB wieder auf dem Eis. «Es war so viel los. Ich hatte bis jetzt gar keine Chance, müde zu werden», sagt Ebbett.

«Und ich habe mich auf dem Eis sehr gut gefühlt.» Gegen die ZSC Lions gelang ihm in der 49. Minute das 1:1 – auf Pass von Noreau. Der Verteidiger scheiterte aber im Penaltyschiessen, Ebbett blieb ohne Versuch. Er sagt: «Es war das erste Spiel im neuen Jahr, insofern ist ein Punkt okay.»

Macenauer dürfte gehen

Auch Maxime Macenauer hätte die Doppelbelastung Spengler-Cup/Meisterschaft nur allzu gerne in Kauf genommen. Der 27 Jahre alte Kanadier erhielt für das Turnier in Davos aber kein Aufgebot. Und am Montag musste er den Spitzenkampf als überzähliger Ausländer von der Tribüne verfolgen, obwohl Ebbett und Noreau über den Jahreswechsel stark forciert worden waren. Macenauer ist in Bern kein Faktor mehr. Sein Temporärvertrag lief am Montag aus; die Wege dürften sich heute trennen.

Ebbett dürfte bleiben

Ohne Wenn und Aber gesetzt sind aus dem SCB-Ausländerquartett die beiden Center Arcobello und Ebbett. Letztgenannter konnte sich dank des Spengler-Cups in seiner Heimat ins Gespräch bringen. Der Anlass wird jeweils auf dem kanadischen Sportsender TSN ausgestrahlt. «Es gab sehr viele SMS und sonstige Nachrichten», sagt Ebbett. Allzu bald dürfte der frühere NHL-Stürmer aber nicht nach Nordamerika zurückkehren.

Ebbetts Kontrakt in Bern läuft zwar im Frühling aus, doch der Mittelstürmer sagt: «Ich möchte unbedingt bleiben.» Und dem Vernehmen nach ist die Vertragsverlängerung auf sehr gutem Weg. Ebbett und der SCB, das scheint zu passen. Das Ende dieser Liaison, ob happy oder nicht, kann warten. (Berner Zeitung)