Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Feststellung hat nichts mit Sauglattismus zu tun. Aber nach vier absolvierten WM-Partien lässt sich bilanzieren: Was die Schweizer Nationalmannschaft unter Trainer Patrick Fischer in Paris anbietet, ist weder Fisch noch Vogel. Natürlich sind da die neun Punkte und der zweite Gruppenplatz, und es gibt auch häufig Phasen, in denen die Equipe diszipliniert und mit Zug zum Tor agiert. Doch es braucht mitunter wenig, damit sie ins Fahrwasser der Fahrigkeit gerät, nervös wird und in Passivität verfällt.

Auf diese Weise hat die Schweiz letztlich gegen Aufsteiger Slowenien und Gastgeber Frankreich nach einer Führung noch Punkte abgegeben. Und so erwähnt Assistenzcaptain Philippe Furrer am Mittwoch nach dem 3:0-Erfolg über Weissrussland als Erstes nicht die Tatsache, dass seine Mannschaft im vierten Match den dritten Sieg geholt hat, sondern er sagt: «Wir haben bisher drei Punkte verschenkt.»

Bei 5 gegen 5 besser, aber . . .

5:4 nach Penaltyschiessen gegen Slowenien, 3:0 gegen Norwegen, 3:4 nach Penaltys gegen Frankreich, 3:0 gegen Weissrussland: Die Resultate spiegeln das Auf und Ab. Allerdings hat Trainer ­Fischer recht, wenn er sagt: «Wir waren viermal die bessere Mannschaft.» Die Schweizer dominierten die schlechter eingestuften Gegner in der Gruppe B bei numerischem Gleichstand über weite Strecken. «Manchmal spielen wir noch zu schön, entwickeln nicht genügend Druck aufs Tor. Aber grundsätzlich gefällt mir, wie wir auftreten.»

Dass es nicht für das Punktemaximum gereicht hat, liegt auch an den ­«Special Teams», die auf diesem Niveau speziell wichtig sind, aber in Paris (noch) nicht zu den Stärken der Schweizer zählen. «Wir müssen uns steigern, vor allem im Powerplay», sagt Fischer. «Aber ich bin froh, ist uns gegen Weissrussland endlich ein wichtiges Tor in Überzahl geglückt.»

Inferiores Weissrussland

Der gestrige Vergleich mit den Osteuropäern war der vierte Ernstkampf innert fünf Tagen. Und weil Weissrussland im Gegensatz zur Schweiz tags zuvor kein Spiel bestritten hatte, existierten punkto Physis einige Fragezeichen. Etwas überraschend kam Leonardo Genoni rund 17 Stunden nach dem Match gegen Frankreich erneut zum Einsatz. Und der Torhüter des SC Bern bedankte sich für das Vertrauen mit seinem zweiten Turnier-Shutout. «Es war sehr wichtig, konnten wir auf die Niederlage gegen die Franzosen reagieren. Aber wirklich viel zu tun hatte ich nicht», sagt Genoni.

Furrer formuliert es so: «Der Gegner hat nicht sein bestes Hockey gezeigt.» Fischer sagt: «Wir wurden nicht aus der Reserve gelockt.» Die Aussagen lassen erahnen, wie harm- und zuweilen lustlos sich die Weissrussen präsentierten. Optimistisch gezählte 14 Schüsse musste Genoni parieren. Auf der anderen Seite waren die Schweizer pro Drittel einmal erfolgreich. Reto Schäppi (18. Minute) stocherte in Überzahl nach einem Schuss Ramon Untersanders nach, Andres Ambühl (36.) traf im Fallen, Cody Almond (48.) mit einer schönen Einzelaktion.

Verordnete Ruhe

Ab Samstag stehen die Vergleiche mit den stärker eingestuften Kontrahenten Kanada, Finnland und Tschechien an. Gross rechnen lohnt sich aber noch nicht. Es lässt sich einzig festhalten, dass die neun erspielten Zähler für die Viertelfinalteilnahme nicht genügen werden. «Wir brauchen noch mehr Punkte», sagt Fischer. «Finnland und Tschechien liegen absolut in Reichweite. Die Kanadier scheinen klar stärker zu sein als der Rest.» Vorerst hat Fischers Mannschaft aber zwei Tage spielfrei.

«Die Pause gilt es zu nutzen», sagt Genoni. «Wir sind zwar zum Eishockeyspielen nach Paris gekommen, aber nun ist die Zeit gekommen, sich die Stadt etwas anzusehen.» Dies ist ganz im Sinn des Trainers. Auf die Frage, welche Vorgabe er seinen Spielern im Hinblick auf den heutigen Ruhetag gebe, sagt Fischer: «Ruhe! Und es soll ja keiner in der Eishalle auftauchen.» (Berner Zeitung)