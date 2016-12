Heikler Prozess

6:1 gegen Deutschland, 1:4 gegen die Slowakei, 2:6 gegen Finnland. Die bisherigen Resultate der Schweizer U-18-Nationalmannschaft am Fünfländerturnier in Zuchwil sind unterschiedlich ausgefallen. Sie sind für Headcoach Thierry Paterlini jedoch erklärbar. «Gegen Deutschland haben die Spieler ihre offensiven Qualitäten ausspielen können. In den folgenden Partien war ersichtlich, wo der Unterschied zwischen Liga und internationalem Niveau liegt.»

Gegen Finnland sei die Differenz zum Gegner auch im Powerplay ersichtlich geworden. «Wir könnten in doppelter Überzahl 2:1 in Führung gehen, tun dies nicht und geraten dann bei eigener Unterzahl entscheidend in Rückstand.» Gerate man einmal drei Tore ins Hintertreffen, werde die Aufgabe schwer. Zumal es sich bei Finnland um den aktuellen U-18-Weltmeister handelt.

Genug Möglichkeiten

Dass die Schweizer auf dieser Altersstufe körperlich im Nachteil sind, ist nichts Neues.. Dass sie wie gestern auch weniger effizient sind, hängt für Trainer Paterlini auch damit zusammen, dass den Nationalspielern in der Elite-Junioren-Meisterschaft zu wenig abverlangt werde. «Es braucht ein paar Spiele, bis sie im internationalen Rhythmus sind», sagt der Schweizer Headcoach. Paterlini ist mit den Möglichkeiten zu­frieden, die sich ihm mit dem U-18-Nationalteam bieten.

Vor dem Turnier in Zuchwil nahmen die Schweizer bereits an der World Junior A Challenge in Boneyville (CAN) teil. Sie unterlagen dort Kanada West (2:6) und den USA (0.9) klar, wobei diese Teams mit ein Jahr älteren Spielern bestückt waren. Gegen die gleichaltrigen Russen setzte es eine knappe Niederlage ab (5:6 n. V.).

«Dies war ein gutes Spiel», sagt der 17-jährige Luca Wyss. Der Stürmer besitzt einen Ausbildungsvertrag mit dem SC Langenthal. Dort kam er auch bereits in vier NLB-Spielen zum Einsatz. Ansonsten spielt er in der Elite-A-Meisterschaft bei den SCL Young Tigers. «Die Aufgebote für die beiden Turniere bedeuteten eine riesige Chance, mich zu zeigen, sagt Wyss. «Ich wlll unbedingt an der U-18-WM teilnehmen.» Diese findet im April 2017 in der Slowakei statt.

Ebenfalls bereits in Kanada mit dabei war Jan Petrig. Der Solothurner spielt für Biels Elite-Junioren und ist in Zuchwil Assistenzcaptain. «In Kanada haben wir viel lernen können», sagt Petrig. «Die US-Spieler waren viel grösser und kräftiger. Wir sind auseinandergefallen. Das sollte nicht passieren. Das oberste Ziel muss es sein, defensiv gut zu stehen. Das Offensive kommt danach.»

Die Anzahl an guten Schweizer Spielern, die für eine U-Nationalmannschaft infrage kommen, ist begrenzt. «Ich kann aus etwa 35 Spielern auswählen», sagt Trainer Paterlini. In Zuchwil stehen ihm nicht alle zur Verfügung. So sind etwa drei Akteure, unter ihnen das Berner Ausnahmetalent Nico Hischier, an der U-20-WM engagiert. Paterlini hat Ideen, wie man jene Spieler, die in der Elite-Meisterschaft eingesetzt werden, besser fördern könnte.

Weniger Elite-Teams?

«Es wäre möglich, mehr Jahrgänge in dieser Liga spielen zu lassen, die Kader zu verkleinern oder die Anzahl Teams verändern.» Letzteres sei aber heikel. «Es muss in allen Regionen möglich sein, in einem Elite-Team zu spielen.» Derzeit stellen alle zwölf NLA-Vereine eine Equipe. «Wichtig ist, dass alles in Zusammenarbeit mit den Klubs geschieht. Es wird ein mehrjähriger Prozess sein, wenn es zu solchen Veränderungen kommt.» (Berner Zeitung)