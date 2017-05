«Ich kann jetzt arbeiten wie ein Deutschschweizer»

Mögen Sie Witze?

Gaëtan Haas: Ja, klar! (lacht)

Den Aprilscherz des «Journal du Jura», wonach Sie wegen eines Streits mit SCB-CEO Marc Lüthi nun doch nicht nach Bern wechseln würden, haben Sie aber nicht so lustig gefunden.

Nein, den fand ich richtig dumm. Wegen meines Wechsels von Biel nach Bern hatte ich bereits genug Probleme. Und dann kommt plötzlich im April diese Meldung. Es war, als würde jemand nochmals Öl ins Feuer giessen. Wieder musste ich am Morgen nach dem Aufstehen 20 SMS-Nachrichten beantworten und jedem schreiben, die Meldung entspreche nicht der Wahrheit.

Stimmt es wirklich, dass Servettes Chris McSorley auf den Aprilscherz reinfiel und Ihnen einen Fünfjahresvertrag offerierte?

Mein Agent sagte mir, es habe nach dem Artikel Kontakt mit McSorley gegeben. Aber mit mir direkt hat er nicht gesprochen.

Es gab in dieser Saison viele Gerüchte um Ihre Zukunft: Vor dem Start hiess es, Sie hätten in Davos einen Vertrag unterschrieben. Danach ging es um Bern, Lausanne und Biel. Wie gingen Sie mit der Situation um?

Das alles war unglaublich mühsam. Ich bin ein ruhiger Typ. Um mich herum gab es viel zu viel Unruhe. Jede Woche stand etwas in irgendeiner Zeitung. Das meiste entsprach nicht der Wahrheit.

Was entsprach der Wahrheit?

Dass ich im November in Bern unterschrieben habe (lacht).In Lausanne hätten Sie mehr Geld verdient, Biel ist Ihr Stammklub: Weshalb haben Sie sich für den SCB entschieden?

Für mich war klar: Wenn ich Biel verlasse, dann gehe ich zu einem grossen Klub. Bern, Zürich und Davos sind die grossen Klubs. Aus Bern gab es viel Interesse und ein Angebot. Ich spürte: Nun ist der Zeitpunkt gekommen, zu gehen, den nächsten Schritt zu machen.

Für einen Bieler ist der Schritt nach Bern kein einfacher.

Es ist sogar ein sehr schwieriger Schritt. Aber ich musste und muss für mich schauen. Für meine weitere Entwicklung ist es wichtig, bei einem Topklub zu sein, in der Champions League Einsätze zu haben, unter einem Trainer zu spielen, der internationale Erfahrung hat. Das habe ich beim SCB. Die Nähe zur Familie bleibt bestehen. Bern ist das Beste für mich.

Wie haben Ihre Freunde den Entscheid aufgenommen?

Meine Freunde in Biel haben mich sogar gepusht, einen Wechsel vorzunehmen. Negative Reaktionen gab es nur von einem kleinen Teil des Publikums.

In Bern war Martin Plüss der prägende Schweizer Center. Nun verlässt er den Klub. Spielt das für Sie eine Rolle?

Ich finde es schade. Ich hätte sehr gern noch ein, zwei Jahre mit ihm in Bern gespielt, von ihm vielleicht einige Dinge abgeschaut. Aber sein Entscheid ändert für mich grundsätzlich nichts. Ich fühle mich bereit, bei einem Topklub Verantwortung zu über­nehmen.

Früher hiess es, Sie hätten sehr viel Talent, aber nicht den nötigen Biss. War dem so?

Das war zu Juniorenzeiten (lacht). Entscheidend war meine zweite Saison bei den Profis in Biel. Ich spielte sehr schlecht und merkte: Hey, auf diesem Level ­genügt es nicht mehr, einfach Talent zu haben. Nun musst du auch neben dem Eis Gas geben.

Sie haben einmal gesagt, Sie seien zu welsch gewesen.

Ich bin in einem welschen Umfeld aufgewachsen, alle Kollegen sprachen Französisch. Ich konnte kaum Deutsch sprechen. Im Eishockey wurde es schwierig, als die ersten Aufgebote für die Auswahlen kamen. Ich sagte meinem Vater, ich wolle nicht hin, weil ich kaum Deutsch sprechen könne. Er sagte: «Ich kaufe dir einen Stock, wenn du gehst.» Ich bin gegangen und habe angefangen, Deutsch zu lernen. Deshalb kann ich jetzt passabel Deutsch sprechen.

Im Herzen sind Sie . . .

. . . ein Welscher geblieben. Aber ich kann jetzt arbeiten wie ein Deutschschweizer (lacht). Es gibt natürlich auch viel Positives an der welschen Mentalität, wie es Negatives an jener der Deutschschweizer gibt. Ich habe mittlerweile eine gute Mischung.

Und Sie haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert.

Ja, es ging jede Saison ein bisschen aufwärts. Auch im Nationalteam. Vor zwei Jahren flog ich kurz vor der WM noch aus dem Kader. Letztes Jahr war ich dabei, nach zwei Spielen aber nur noch als Zuschauer. Dieses Mal wollte ich ein fester Bestandteil des Teams sein, zeigen, was ich kann.

Haben Sie nach der letzten WM mit dem Trainer das Gespräch gesucht?

Patrick Fischer und ich haben nach dem Turnier telefoniert. Beide waren ehrlich. Das hat mich weitergebracht.

Und jetzt: Wie sind Sie zufrieden mit Ihrer WM-Leistung?

Ich spiele so, wie ich mir das vorstelle. Natürlich geht es immer noch besser. Aber ich spiele konstant und habe eine gute Rolle.

Was erwarten Sie von den Vergleichen mit den «Grossen»?

Die mühsamen Spiele sind vorbei. Wir haben einige Punkte verschenkt. Nun sind wir die Herausforderer. Alle im Team sind davon überzeugt, dass wir den Viertel­final erreichen.

(Berner Zeitung)