Im dritten Anlauf klappte es

Zweimal waren sich Wiki-Münsingen und Brandis in der laufenden Saison bereits begegnet, und beide Spiele hatten die Aaretaler für sich entschieden. In der dritten Partie sollte sich dies ändern, die Emmentaler gewannen 7:4. Der Beginn des Spiels verlief noch ausgeglichen.

Gegen Ende des ersten Drittels verlor Wiki beim Stand vom 2:2 aber etwas den Faden und kassierte prompt einen weiteren Gegentreffer. Und es kam noch schlimmer für die Aaretaler. Brandis schoss sogar den vierten Treffer durch Renato Schütz und dies mit einem Mann weniger.

Vorentscheidung im 2. Drittel

Und es kam noch schlechter für die Mannschaft von Trainer Stefan Gerber. Patric Buri erzielte kurz nach der ersten Pause das 5:2 für Leader Brandis. Als Schütz zum zweiten Mal in Unterzahl einen Treffer erzielen konnte, war die Partie im Prinzip entschieden.

Die Aaretaler konnten trotz eines Time-out von Trainer Gerber nicht mehr reagieren. Brandis war im zweiten Drittel klar die bessere Mannschaft. «Mit unnötigen Strafen machten wir uns das Leben selber schwer», analysierte Gerber die Leistung seiner Mannschaft.

Die Gäste waren in dieser Spielphase clever und konnten aus den Schwächen des Gegners den Profit ziehen. Spätestens, als die Emmentaler in der 35. Minute das 7:2 durch Blaser erzielen konnten, war der Gewinn der drei Punkte definitiv gesichert. «Wir waren gut vorbereitet und haben in Überzahl gut agiert», erklärte Brandis-Trainer Andreas Beutler.

Im letzten Drittel schalteten die Emmentaler einen Gang zurück, und prompt mussten sie zwei Gegentreffer entgegennehmen. «Das letzte Drittel war nicht mehr so gut, und eigentlich sollte man kein Time-out mehr nehmen müssen», meinte Beutler. Doch dies änderte nichts am verdienten Sieg. Wiki hingegen musste die Konkurrenz im Kampf um einen Platz in der Swiss Regio League aufschliessen lassen. (Berner Zeitung)