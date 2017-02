Mark Arcobello ist die vierte Nummer 1

Dienstag ist Rätseltag. Mit Mark Arcobello (28) stellt der SC Bern zum vierten Mal seit der Einführung der Playoffs 1986 den Topskorer der NLA. Wie heissen Arcobellos Vorgänger? Auflösung folgt.

Montag war Zahltag. Der Hauptsponsor Postfinance verteilte im Rahmen der traditio­nellen Topskorerehrung 345 400 Franken an die Klubs und den Verband Swiss Ice Hockey zugunsten der Nachwuchsförderung. Den am höchsten dotierten Check (11 000 Franken) erhielt Arcobello respektive dessen Klub SC Bern. Der Amerikaner sammelte in der Regular Season 55 Punkte (25 Tore, 30 Assists) und entschied die Wertung vor dem Freiburger Angreifer Julien Sprunger (51) für sich.

Nun sind Ehrungen wie die gestrige für Arcobello nicht ge­rade ein Anlass des Wohlfühlens. Der 28 Jahre alte Stürmer gilt als äusserst introvertiert. Er zieht die Taten auf dem Eis den Worten vor. Interviews lässt er mit Geduld, aber ohne Enthusiasmus über sich ergehen. Und so sagte Arcobello: «Topskorer der Regular Season zu sein, ist schön. Aber jetzt beginnt die richtige Saison.»

«Weiss, was mich erwartet»

In den Playoffs wird sich der Qualifikationssieger ab Samstag mit Biel messen. Arcobello rechnet damit, dass ihm das Punktesammeln ab sofort erschwert wird. Ab März wird das Augenmerk noch stärker auf die Defensive gelegt. Dem klein gewachsenen An­greifer dürfte es schwererfallen, sich vor dem Tor zu behaupten. «Ich weiss, was mich erwartet. Gute Spieler können sich in den Playoffs steigern. Ich hoffe, dass dies auch mir gelingen wird.»

Einer, der in den Playoffs seine beste Leistung abzurufen pflegte, war Gaetano Orlando. Der Italokanadier überzeugte mit Kampfgeist, aber auch mit Punkten: Mit 82 Zählern (in 46 Partien) war er im Meisterjahr 1997 der erste SCB-Spieler seit Einführung der Playoffs, welcher die NLA-Skorerwertung für sich entschied. Ihm folgten Christian Dubé (2001/2002, 59 Punkte), Simon Gamache (2006/2007, 66 Punkte) und Arcobello. (Berner Zeitung)