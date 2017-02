Mit Mühe zum Startsieg

Verheissungsvoller Auftakt für den SC Langenthal: In einem engen Duell ringen die Oberaargauer Thurgau zum Start der Playoff-Viertelfinals 2:1 nieder. Hockey Thurgau, gecoacht vom italienischen Nationaltrainer Stephan Mair, zeigte sich als die erwartet harte Knacknuss, die versuchte, den Favoriten zum Stolpern zu bringen.

So wie verschiedentlich in den letzten Jahren, als beispielsweise der Lausanne HC 0:2 in einer Viertelfinal-Serie gegen die Ostschweizer zurücklagen; oder die Rapperswil-Jona Lakers in der vergangenen Saison mit 1:3. Thurgau machte Langenthal das Leben ebenfalls schwer, übertölpeln liess sich das Heimteam jedoch nicht.

Die von SCL-Coach Jason O’Leary ins Feld geführte Mannschaft zeigte über das gesamte Spiel gesehen die gehaltvolleren, variantenreicheren Angriffe, während Hockey Thurgau aufrecht, tapfer und in der Defensive gut sortiert im sportlichen Gegenwind stand. Vorerst verbesserten die SCL-Sturmreihen deshalb einzig die Paraden-Statistik des gegnerischen Goalies.

Abwehrschlacht

Der Qualifikationsachte suchte das Glück überwiegend in der Defensive; abgesehen von gelegentlichen Höflichkeitsbesuchen in der gegnerischen Zone. Immer wieder verebbten die Angriffswellen des Berner Teams im Triebsand der gegnerischen Abwehrmaschinerie.

Dennoch gelang der erste Treffer nicht dem Qualifikationssieger, sondern jener Mannschaft, welche sich die Playoff-Teilnahme erst am zweitletzten Spieltag gesichert hatte. Mike Vaskivuo nutzte dazu gleich das erste Power-Play. Erschüttern liess sich Langenthal nicht. SCL-Stürmer Vincenzo Küng sagt: «Wir wussten, dass wenn wir mit vier Linien gehen, der Sieg uns sein wird. Das Gegentor fiel zur Mitte des zweiten Drittels, wir hatten genug Zeit und Talent, wir wussten, dass wir es würden wenden können.»

Beantwortet wurde der Rückstand ebenfalls in Überzahl. Jeff Campbell lenkte dazu einen Distanzschuss von Claudio Cadonau an Thurgau-Schlussmann Janick Schwendener zum 1:1-Ausgleich vorbei.

Harte Arbeit wartet

Für den Entscheid sorgte SCL-Stürmer Marc Kämpf wenige Minuten vor Schluss. Aus dem eigenen Drittel startend, nahm er dem gegnerischen Verteidiger umgehend mehrere Meter ab und zog allein vor das Tor. «Ich wollte oben rechts einschiessen, doch ihr Goalie hielt. Zum guten Glück kam Pivron mit, der den Abpraller reintun konnte.»

Morgen Sonntag wartet nun auswärts in Weinfelden bereits der zweite Vergleich im Viertelfinale. Auch wenn Hockey Thurgau in der bisherigen Saison vor allem dem Gegner gefiel, wartet auf den SC Langenthal in dieser Serie weiter ein hartes Stück Arbeit.

Meisterschaft NLB. Playoffs (best of 7). Viertelfinals:

Langenthal (1.) - Hockey Thurgau (8.) 2:1 (0:0, 1:1, 1:0); Stand 1:0.

La Chaux-de-Fonds (2.) - Visp (7.) 3:6 (0:1, 2:2, 1:3); Stand 0:1.

Martigny Red Ice (3.) - Ajoie (6.) 2:3 (1:0, 0:1, 1:2); Stand 0:1.

Rapperswil-Jona Lakers (4.) - Olten (5.) 6:2 (2:0, 0:2, 4:0); Stand 1:0.

(Berner Zeitung)