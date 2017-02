Mit einem Bein im Halbfinal

Mit einem 1:1 startete der letzte Abschnitt im dritten Spiel zwischen Langenthal und Thurgau und damit war noch alles ausgeglichen. Das hätte nicht sein müssen. Die Oberaargauer beherrschten die Partie gegen die Ostschweizer, hatten mehr vom Spiel, waren mehr in der Offensive und kreierten mehr Chancen.

Die Partie erinnerte ein bisschen an das erste Duell der beiden Teams, als einzig Thurgau-Torhüter Janick Schwendener zwischen den SCL-Spielern und dem Torerfolg stand. Zugleich war die Mannschaft von Jason O’Leary aber auch zu wenig konsequent, nutzte Chancen wie eine doppelte Überzahl während 85 Sekunden nicht aus.

Ebenso führten Torschüsse vor dem halbleeren Gehäuse zu keinem Torerfolg, so schossen Nico Dünner (nach einem Kelly-Querpass) und Jeffrey Füglister (nach dem Abpraller vom Pfosten) in der 45. Minute die Scheibe gleich zwei Mal an die Torumrandung.

Montandon stellte die Weiche

Langenthal lenkte das Spiel mit dem 1:0 immerhin in die richtige Bahn. Nach langen Offensivbemühungen war es der SCL-Center Arnaud Montandon, der zuerst die Scheibe ausgrub und dann mit seinem Schuss den Ablenker Küngs vorbereitete.

Thurgau war derweil harmlos, liess auch eine Fünfminuten-Strafe gegen Claudio Cadonau zu Beginn der Partie ohne jegliche Chance verstreichen. Dass die Ostschweizer dann doch noch zurückkamen, hatten sie zu einem gewissen Teil auch den Referees zu verdanken, als diese in der 39. Minute Arnaud Montandon auf die Strafbank schickten und später auch noch Brent Kelly folgte.

In der Fünf-gegen-Drei-Situation waren die Ostschweizer dann clever und erzielten nach 16 Sekunden mit einem Weitschuss von Alan Bahar den Ausgleich.

Im Schlussabschnitt mussten die Langenthaler deshalb abermals ordentlich aufs Gaspedal drücken. Begonnen bei den beiden Schüssen an die Torumrandung verfehlte nach einem Abpraller in Überzahl auch noch Brent Kelly mit einem Backhandschuss vor dem offenen Tor.

Riesenchance für Thurgau

Für Langenthal hätte es aber auch noch schlimmer kommen können: Nach einem kapitalen Fehlpass von Hans Pienitz hatte Thurgaus Andri Spiller eine riesen Chance, der Thurgauer war aber derart überrascht, dass er die Scheibe vertändelte.

Eine Tempoerhöhung der Langenthaler führte schliesslich dazu, dass die Thurgauer Mühe bekundeten. Es war die fünfte Strafe gegen die Gäste in diesem Drittel, die zur Vorentscheidung führte. Arnaud Montandon traf mit einem Direktschuss zum 2:1.

Jeffrey Füglister war es, der mit einem Schuss aufs leere Tor für das Schlussresutat von 3:1 sorgte. «Das ist Playoff-Hockey. Wir hätten es früher entscheiden können, haben es aber letztlich getan. Und das zählt», kommentierte Montandon, der zum zweiten Mal in Folge zum besten Spieler der Partie gekürt wurde.

Die Langenthaler wollen am Freitag den vierten Sieg einfahren. So oder so ist die Serie nahezu entschieden. In der Geschichte der NLB gelang es nämlich noch keinem Team, ein 0:3 in ein 4:3 zu verwandeln. Auch Thurgau muss sich mächtig strecken, will es dieses Husarenstück noch schaffen. (Berner Zeitung)