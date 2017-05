Weissrussland war für die Schweiz ein dankbarer Gegner – einverstanden?

Simon Bodenmann: Vielleicht hängt dies auch mit unserer Leistung zusammen. Die Weissrussen hatten wenig vom Spiel, weil wir ihnen wenig gaben. Es war ein solider Auftritt von uns. Und im Tor hat Leo Genoni gehalten, was er halten musste.

Wie schwer sind die Beine nach vier Partien innert fünf Tagen?

Die Pause ist willkommen. (lacht) In der Halle ist es brutal heiss: auf dem Eis, aber auch in der Garderobe. Dieser Umstand zerrt zusätzlich an den Kräften.

Zwei souveräne Siege, eine knappe Niederlage, dazu der Punktverlust gegen Aufsteiger Slowenien: Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?

Die verlorenen Punkte schmerzen noch immer. Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Gegen Frankreich führten wir kurz vor Schluss, da musst du die Halle einfach mit einem Sieg verlassen. Aber wir sind voll dabei. Nun müssen wir gegen die Grossen noch Punkte holen. Ich bin absolut überzeugt davon, dass uns dies gelingen wird.

Nach dem Start gegen Slowenien sagten Sie, Sie seien so hässig wie selten zuvor. Wie steht es jetzt um Ihren Gemütszustand?

Wir haben gegen die Weissrussen 60 Minuten lang gut gespielt. Deshalb geht es mir besser. Aber mit meinem Gemütszustand ist es ein Auf und Ab. (lacht)

Sie haben nun zwei Tage frei. Werden Sie sich Paris ansehen?

Davon gehe ich aus. Ich bin das erste Mal in dieser Stadt und freue mich, das eine oder andere zu entdecken. Vor allem geht es aber darum, den Kopf zu lüften, die Halle zu meiden und nicht an Eishockey zu denken.

Danach stehen die Partien gegen die stärker eingestuften Teams an. Was ändert dies?

Gar nichts. Ich will immer gewinnen, die Mannschaft will immer gewinnen. Egal gegen wen.

«Das Schwierige an der Sache ist, dass nach einem Titelgewinn der ganze Druck abfällt. Diesen wieder aufzubauen, das ist eine Herausforderung.»SCB-Stürmer Simon Bodenmann

War es schwierig, sich nach dem Titel mit dem SCB für die Weltmeisterschaft zu motivieren und nochmals Energie zu finden?

Die Motivation war und ist überhaupt kein Problem. Ich wusste bereits vor dem Erfolg mit Bern: Kriege ich ein Aufgebot, dann möchte ich unbedingt an der WM dabei sein. Ich war während der Meisterschaft zweimal verletzt, musste pausieren. Insofern habe ich für diese Saison noch genügend Resteishockey in mir. (lacht) Das Schwierige an der Sache ist, dass nach einem Titelgewinn der ganze Druck abfällt. Diesen wieder aufzubauen, das ist eine Herausforderung.

Nächste Woche beginnt beim SCB das Sommertraining. Wann werden Sie einsteigen?

Nach der WM habe ich noch zwei Wochen Ferien. Aber wir stecken mitten im Turnier, wollen möglichst weit kommen. Da denke ich noch nicht ans Sommertraining. Der Kraftraum kann warten. (Berner Zeitung)