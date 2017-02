«Nichts ist mehr selbstverständlich»

Chuck Kobasew

Trostloser Alltag, fernab von Frau und Kindern: Ex-SCB- Profi Chuck Kobasew blickt auf eine lange Leidenszeit zurück.

Es geschieht am 3. Oktober 2015. Bern spielt gegen Kloten. In der 7. Minute läuft SCB-Stürmer Chuck Kobasew an Schiedsrichter Marco Prugger vorbei. Der Unparteiische trifft mit seinem Arm unabsichtlich den Kopf des Kanadiers. Kobasew verspürt Schmerzen, er schluckt eine Tablette, spielt aber weiter. Nach der ersten Drittelpause erhält er nochmals einen Einsatz – es sollte der letzte in seiner Profikarriere sein.



Danach geht gar nichts mehr. Seine fünfte Hirnerschütterung, die dritte innert 16 Monaten, ist die eine zu viel. Für den langjährigen NHL-Stürmer (über 600 Partien) und seine Familie beginnt die Zeit des Leidens. Er erträgt weder Licht noch Lärm, schläft bis zu 18 Stunden pro Tag, fühlt sich zeitweise so schlecht, dass er seine Kinder, 5 und 7 Jahre alt, nicht mehr erträgt.



Kobasew reist in die Heimat nach Arizona, Frau und Kinder bleiben in der Schweiz. Er will mit niemandem reden, niemanden sehen. Der Alltag ist trostlos, jeder Tag ungemein lang. Kobasew vertreibt sich die Zeit mit Spaziergängen. Sie dauern zu Beginn 10 Minuten, später 30 Minuten. Während 7 Monaten sieht er die Familie zusammengezählt nur acht Wochen.



Die Geste des Teams

Der Genesungsprozess schreitet langsam voran. Trotzdem kehrt Kobasew in die Schweiz zurück. Den Match, der dem SCB den Titel bringen könnte, will er auf keinen Fall verpassen. Beim fünften Finalspiel sitzt er am 12. April 2016 in Lugano auf der Tribüne, mit Ohrstöpseln, die den Lärm fernhalten sollen. 15 Minuten hält es Kobasew aus, dann verlässt er seinen Platz, braucht in der Garderobe seine Ruhe. Während der Feierlichkeiten kommt der Kanadier aufs Eis, er darf mit Captain Martin Plüss den Pokal stemmen. Heute sagt er: «Diese grosse Geste der Wertschätzung werde ich nie vergessen.»



10 Monate später kehrt Kobasew für 10 Tage nach Bern zurück, an jenen Ort, der ihm kein Glück gebracht hat. Er ist glücklich. Obwohl der 34 Jahre alte Ex-Profi nicht mehr in Bern unter Vertrag steht, trägt er beim Gespräch eine SCB- Kapuzenjacke – als Zeichen der Verbundenheit.