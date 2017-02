Noreau setzt den Schlusspunkt

Selten hat der SC Bern in dieser Saison eine Partie klarer dominiert. Und doch steht es zwischen dem Meister und Servette nach 60 Minuten 1:1. In der Overtime kommen beide Teams zu hochkarätigen Chancen, kurz vor Ablauf der fünf Zusatzminuten trifft Simon Moser noch den Pfosten.

Letztlich muss das Penaltyschiessen darüber entscheiden, ob der SCB vorzeitig als Qualifikationssieger feststeht. Die Kurzentscheidung wird zu einem ein Thriller von epischer Länge. Erst der 24. Versuch ist der finale; den Schlusspunkt setzt Maxim Noreau, der den überragenden Servette-Keeper Robert Mayer zwischen den Beinen erwischt.

Kendo? Eishockey!

Anfänglich wähnte man sich zuweilen eher in einem Kendo-Studio als in einem Eisstadion. Es waren freilich nicht Bambusstöcke, wie sie für die asiatischen Kampfkunst verwendet werden, die ständig aufeinanderprallten, sondern Eishockeyschläger, die längst nicht mehr nur aus Holz bestehen. Hölzern wirkten im ersten Drittel nur die für ihren rustikalen Stil berüchtigten Genfer.

Die SCB-Spieler leisteten sich zwar ab und zu eine Konzentrationsschwäche, aber meistens kombinierte das Ensemble Kari Jalonens gefällig. Noch vor Ablauf der zweiten Spielminute brachte Marc Reichert die Gastgeber in Führung, nachdem er von Andrew Ebbett sowie Noreau herrlich freigespielt worden war.

Noreau stand erstmals seit vier Wochen wieder im Einsatz. Für den genesenen kanadischen Verteidiger musste US-Stürmer Ryan Lasch weichen. Das hatte unter anderem zur Folge, dass Abwehrspieler Sämi Kreis zum Flügel umfunktioniert wurde. Mit dem Ausgleich der zuvor chancenlosen Servettiens in der 15. Minute hatte Kreis indes nichts zu tun, im Gegensatz zu Linienpartner Gian-Andrea Randegger, der in der eigenen Zone den Puck verlor und so Cody Almond das 1:1 ermöglichte. Servette gelang der Treffer mit dem zweiten Schuss aufs Berner Gehäuse, in dem Leonardo Genoni einmal mehr glänzte – obwohl er nur halb so oft geprüft wurde wie sein Antipode.

Noreau mit Offensivdrang

Zurück zu Noreau. Dem 29-Jährigen aus Montreal war die Spielfreude anzumerken. Er überzeugte mit harten Schüssen und viel Offensivdrang. Schon in der 6. Minute tauchte er zum ersten Mal hinter dem gegnerischen Tor auf. Dass er den entscheidenden Penalty verwertete war noch das Tüpfelchen auf dem i. «Noreau ist wichtig fürs Team; es ist gut, kann er vor Playoff-Beginn noch zwei Partien bestreiten», meinte SCB-Cheftrainer Jalonen. Ersatzgoalie Michael Garnett ist nur für den Notfall verpflichtet worden, und doch wird Jalonen bei den Ausländern die Qual der Wahl haben. Mit Lasch schaute gestern immerhin der zweitbeste Skorer der Mannschaft zu.

Der SCB steht als Qualifikationssieger fest. Die Mannschaft habe über die ganze Saison einen guten Job gemacht, lobte Jalonen. «Wir haben daheim bei nur 5 Niederlagen 20-mal gewonnen und deshalb im eigenen Stadion viel Selbstvertrauen.» Klarheit über den Viertelfinalgegner herrscht auch nach der vorletzten Runde nicht. Nicht mehr in Frage als Gegner kommt Davos.

Am wahrscheinlichsten ist plötzlich, dass es zum Derby gegen Biel kommt. Doch auch das letztjährige Finalduell mit Lugano ist denkbar, genau wie ein rasches Wiedersehen mit Servette. Fürchten müssen sich die Berner vor niemandem, denn die Formkurve stimmt. So viele Chancen wie gestern dürfen sie allerdings in den Playoffs nicht auslassen. (Berner Zeitung)