O’Leary bricht Trainerrekord

Der neue Langenthaler Rekordtrainer heisst Jason O’Leary. Über das Wochenende zog der Kanadier am bisherigen Rekordhalter Heinz Ehlers vorbei. Jason O’Leary erreichte bislang 217 Coaching-Einsätze in Meisterschaftsspielen (als Assistent wie als Headcoach). Heinz Ehlers kommt auf 215 Einsätze, Olivier Horak folgt mit 212 knapp dahinter. Alfred Hutmacher stand 182-mal an der Bande, Mike Posma 178-mal. Langenthals Sportchef Noël Guyaz, der mit O’Leary das Trainerduo bildet, ist bei mittlerweile 122 Meisterschaftsspielen angelangt.

Seit der SCL im Jahr 2002 wieder in der NLB antritt, standen bereits 17 verschiedene Personen an der Bande. So kommt beispielsweise der amtierende Zuger Sportchef Reto Kläy auf 15 Einsätze; unter anderem nachdem Kevin Ryan abgesetzt worden und bevor Heinz Ehlers als neuer Coach eingesetzt worden war.

Selbst Geschäftsführer Gian Kämpf ist in dieser Liste vertreten. Als Kevin Ryan einst in Visp vom Referee in die Kabine verbannt wurde, brachten Kämpf und Kläy als Blitztrainerduo die Punkte am 13. Dezember 2008 ins Trockene.

«Ein wichtiger Schritt»

An der Spitze jedoch steht Jason O’Leary. «Das hatte ich gar nicht gewusst», sagt der Kanadier. Und er blickt zurück: «Von den Amateuren zu den Profis war ein wichtiger Schritt für mich. Es musste ein guter und solide agierender Klub sein.» Diesen habe er in Langenthal gefunden. Sein Vertrag läuft aus, über die Zukunft will er derzeit jedoch nicht reden. «Die Playoffs sind im Fokus, sonst nichts.» Einzig lässt er durchblicken: «Ich fühle mich wohl in Langenthal, die Familie ist hier auch zufrieden, das ist ein sehr wichtiger Punkt.»

Als bisherige Höhepunkte in seiner Laufbahn in Langenthal ordnet er die Cupbegegnungen mit Bern, Lugano und Kloten ein sowie die Derbys in der NLB gegen Olten. «Oder als ich neu Headcoach war und wir den HC La Chaux-de-Fonds in sieben Playoff-Spielen besiegen konnten. Es gibt viele Höhepunkte, aber ich hoffe auf noch grössere in der Zukunft.» Der Wunsch sei, den Final zu erreichen.

Und die schwierigsten Momente? «Dass wir den NLB-Titel noch nicht geholt haben, seit ich im Verein bin. Ich bin immer enttäuscht, wenn wir verlieren, ich bin sehr kompetitiv und will jeden Match gewinnen.» Feiern will er seinen Vorstoss an die Spitze der Trainereinsätze nicht. «Nein, ich bin noch rund 80 Spiele hinter Heinz Ehlers als Headcoach.» O’Leary stand bisher 132-mal als Cheftrainer an der Bande.

Auf dem richtigen Weg

In dieser Saison dürften noch etliche Spiele dazukommen, derzeit führt der SC Langenthal in der Playoff-Viertelfinalserie gegen Thurgau mit 2:0 Siegen. «Im Moment sind wir auf dem richtigen Weg», doch es gelte, die Dinge bei jedem Einsatz noch besser zu machen. Erleichtert sei er ob dem 2:0-Vorsprung nicht, sagt O’Leary, freilich sei ihm ein 2:0 lieber als ein 0:2. «Aber man muss viermal gewinnen, nicht nur zweimal.»

Ins nächste Heimspiel (heute Dienstag, 20 Uhr, Schoren) gehe die Mannschaft gleich wie in die beiden ersten Begegnungen. Die richtige Einstellung sei wichtig, um nicht in Probleme zu geraten. (Langenthaler Tagblatt)