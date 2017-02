Ohne Durchschlagskraft

Irgendwann im letzten Drittel war bereits zu vermuten, dass Brandis an diesem Abend kein Tor gelingen würde. Die Emmentaler hatten sich im Verlauf der ersten Halbfinalpartie gegen Zuchwil Regio gesteigert, aber nicht getroffen. Und dann lag die Scheibe doch noch im gegnerischen Gehäuse. Janick Holzer erzielte in der 58. Minute das vermeintliche 1:2.

Der Schiedsrichter annullierte den Treffer. Er war der Ansicht, Adrian Steiner habe Zuchwils Torhüter Sandro Zaugg regelwidrig behindert, und schickte den Brandis-Stürmer auf die Strafbank. Diesen Entscheid konnte Steiner nicht verstehen: «Ich fahre um den Goalie rum und behindere ihn nicht», meinte er. Das Anschlusstor hätte nochmals Spannung in die Partie gebracht, die Brandis letztlich jedoch verdient 0:4 verlor.

Zu wenig entschlossen

Die favorisierten Gastgeber hatten ihr Leistungsvermögen nicht abrufen können. Es schien so, als sei der Qualifikationssieger nicht richtig bereit für diese Partie gewesen. Als die Emmentaler im zweiten Drittel versuchten, ins Spiel zu finden, wirkten ihre Aktionen verkrampft, die Scheibe lief selten flüssig. «Bereit waren wir», sagte Stürmer Sven Nägeli. «Aber wir waren zu wenig entschlossen. Und wir haben uns auf dem Eis wohl zu viele Gedanken gemacht, statt frei aufzuspielen.»

Besonders bemerkbar machte sich das im Powerplay. Während 4 Minuten und 4 Sekunden konnte Brandis auf das gesamte Spiel verteilt in doppelter Überzahl agieren. Grosse Chancen ergaben sich nur wenige; immer wieder rannten sich die Angreifer an der Zuchwiler Abwehrformation fest oder scheiterten am starken Torhüter Zaugg.

Die Solothurner blieben nach dem 1:0-Sieg im fünften Viertelfinalspiel gegen Basel zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer. «Ich bin überzeugt davon, dass uns die harte Serie gegen Basel gut getan hat. Dort haben wir Zuversicht getankt», kommentierte Zuchwils Präsident Walter Ulrich den Erfolg. «Ich will diesen Erfolg jedoch nicht überbewerten. Am Dienstag beginnt es wieder bei 0:0.»

Im Gegensatz zu Brandis nehmen die Solothurner in der nächsten Saison nicht an der neuen Swiss Regio League teil. Vorerst zum letzten Mal misst sich Zuchwil mit dem nominell stärksten Berner 1.-Liga-Team, das in dieser Saison den noch fehlenden Titel des Zentralschweizer 1.-Liga-Meisters holen will. Mit einer Leistung wie am Samstag wird Brandis sein Ziel nicht erreichen. (Berner Zeitung)