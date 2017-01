Profi zu werden, bleibt das Ziel

1.-Liga-Eishockey

Playoffs in weiter Ferne

Der SC Unterseen-Interlaken geriet im Heimspiel gegen Basel früh in Rückstand. Nach 2:56 Minuten führten die vom ehema­ligen SCUI-Trainer Reto Gertschen trainierten Nordwestschweizer 2:0. Diese Hypothek vermochten die Oberländer nicht mehr wettzumachen. Ihren einzigen Treffer erzielte Thomas Bieri erst in der 54. Minute in Überzahl. Es war das letzte Tor in der Begegnung, die Unterseen 1:3 verlor. Der SCUI muss sich ernsthaft damit befassen, zum dritten Mal in Folge die Playoffs zu verpassen. Sieben Spiele hat Unterseen noch zu absolvieren, zehn Punkte beträgt der Rückstand auf das achtplatzierte Lyss.



Aussichtslos ist die Lage bereits für Adelboden. Wegen des Skiweltcups fand das Auswärtsspiel in Burgdorf (0:4) bereits am letzten Mittwoch statt. Der Rückstand auf das am Wochenende spielfreie Lyss beträgt nach wie vor 15 Punkte. (rpb)