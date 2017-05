Rote Löwen und keine Romands

Walter Mengisen äussert sich in klaren Worten. «Die Situation momentan ist sehr schwierig. Man hat eine neue Liga eingeführt, ohne sich zu überlegen, welche Konsequenzen sich für die Spielklasse darunter ergeben», sagt der Präsident des SC Lyss.

Gemeint ist die Mysports League, die neue höchste Schweizer Amateurspielklasse, die im nächsten Herbst mit 12 Teams startet, dabei mit Brandis, Thun und Wiki-Münsingen auch drei Berner Equipen. Darunter besteht die 1. Liga Classic in den drei bisherigen Gruppen weiter.

Während die Regionen West- und Ostschweiz wie erwünscht mit 10 Teams starten können, sind es in der Region Zentralschweiz (Kantone Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land und Aargau) mit Lyss, Burgdorf, Unterseen-Interlaken, Adelboden, Zuchwil Regio und den Argovia Stars nur 6 Mannschaften. Aus der 2. Liga aufsteigen wollte niemand, ein Transfer von Westschweizer Equipen in die Zentralschweiz scheiterte ebenfalls.

Wobei dieses Vorhaben dem Vernehmen nach von Verbandsseite her schlecht aufgegleist war. Bellinzona wiederum hat sich zurück in die Region Ostschweiz verabschiedet, nachdem der Versuch gescheitert war, durch einen Wechsel in die Zentralschweiz auf leichterem Weg in die Mysports League aufzusteigen.

Mit U-23-Spielern

Wenigstens ein siebtes Team könnte nun doch noch dazustossen. Aus dem Umfeld des Aargauer Drittligisten Reinach wurde mit den Red Lions Reinach ein vom Stammklub unabhängiger Verein gegründet. Den Anstoss dazu gab Andre Augstburger, der aus den Reihen der Aargauer stammt und als Nachwuchstrainer bei NLA- und NLB-Klubs tätig war.

Die Red Lions sollen als Trägerschaft für ein Erstligateam fungieren, das ausschliesslich aus U-23-Spielern bestehen soll und so mit einem für 1.-Liga-Verhältnisse geringen Budget von 250'000 Franken auskommen könnte. «Wir haben die Zusagen von 15 bis 17 Spielern», sagt Patrick Kummli, Sponsoringverantwortlicher beim SC Reinach und eine der Personen, die sich mit dem Projekt befassen.

Auch ein Trainer wurde bereits gefunden. Beat Renggli, ein Solothurner, der im Nachwuchs von Olten gearbeitet hat, würde das Team betreuen. «Das Geld haben wir zum Teil beisammen», sagt Kummli. «Wir hoffen, in den nächsten Wochen die nötigen Mittel generieren zu können.»

Genaue Prüfung

Mark Wirz, beim Verband der Direktor der für die 1. Liga zuständigen Regio League, reagiert auf das Reinacher Projekt noch zurückhaltend. «Wir werden prüfen, ob es im sportlichen und wirtschaftlichen Bereich nachhaltig ist», sagt er. Dies soll in den nächsten Wochen geschehen.

Wirz will gemeinsam mit den Klubs Massnahmen ergreifen, um in der Zentralschweiz noch mehr Mannschaften zur Teilnahme an der 1. Liga Classic zu ermuntern. Im Vordergrund stehen dabei Zweitligisten wie Rheinfelden und Zunzgen-Sissach, die in diesem Jahr als Aufstiegskandidaten gehandelt wurden, aber letztlich verzichteten. So sollen die Ausbildungsentschädigungen in dieser Spielklasse um 25 Prozent gesenkt werden. So wären weniger finanzielle Mittel nötig, ein kompetitives Team zusammenzustellen.

Ausserdem soll es mit einer Änderung des B-Lizenz-Reglements U-23-Spielern aus der NLB auch möglich sein, mit der zweiten Spielberechtigung in der 1. Liga zu spielen.

Bis Klarheit herrscht, müssen sich Walter Mengisen und die anderen Vereinsvertreter aber wohl noch etwas gedulden. Spätestens am 10. Juni, wenn die Regional­ligaversammlungen stattfinden, werden sie endlich wissen, wie die Meisterschaft 2017/2018 ablaufen wird. (Berner Zeitung)