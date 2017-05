Rüfenacht: «Ich hätte ausbluten können»

Slovenia's Jeglic suspended 2 games...TWO GAMES?!?!...for this act against the Swiss.#IIHFWorlds pic.twitter.com/CIjZ4FYyPb — Pete Buchanan (@Buc07) 7. Mai 2017

Wie haben Sie im Match gegen Slowenien die Szene erlebt, als Ziga Jeglic seine Schlittschuhkufe in Ihren Halsbereich stiess?

Thomas Rüfenacht: Ich habe es in diesem Moment gar nicht realisiert. Ich war mit Robert Sabolic an der Bande aneinander geraten, er hat mir seine Faust «i'd Schnurre drückt». Dann habe ich von links noch leicht etwas gespürt. Ich dachte, es sei ebenfalls eine Faust gewesen. Hätte ich gesehen, was es wirklich ist, ich hätte natürlich anders reagiert.

Und was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Szene auf dem Video sahen?

Ich war geschockt. Und ich kann von Glück reden, ist nichts passiert. Ich habe nicht mal einen Abdruck. Es sieht auch nicht so aus, als hätte ich mich beim Rasieren geschnitten. Aber hey: Ich hätte ausbluten können!

Jeglic wurde vom Weltverband für zwei Partien gesperrt.

Zwei Sperren sind…nun, recht komisch. Die Szene wäre bereits schockierend, wenn er es nicht mit Absicht getan hätte. Aber auf dem Video ist ersichtlich, dass es klare Absicht war. So etwas wollen wir doch nicht sehen im Hockey. Das ist schlimmer als jeder Check gegen den Kopf. Die ganze Hockeywelt hat das gesehen.

Wie viele Reaktionen haben Sie erhalten?

Natürlich habe ich sehr viele SMS erhalten. Meine Brüder haben sich gemeldet, meine Frau war natürlich auch geschockt. Wir haben zwei Kinder, ich kann von Glück reden, ist nichts passiert.

Werden Sie Rekurs einlegen?

Nein, ich sehe nicht ein, weshalb es einen Rekurs braucht, um die Sperre zu erhöhen. Ich hoffe schwer, dass die IIHF nochmals tätig wird. So etwas will im Hockey niemand sehen. Das ist nicht irgendeine Dummheit. Wenn eine Schlittschuhkufe so eingesetzt wird, ist es eine Waffe. Es wäre ein Zeichen, wenn dieser Spieler international nie mehr eingesetzt werden dürfte.

Sie sind mit den Slowenen im selben Hotel. Hat sich Jeglic bei Ihnen gemeldet?

Nein. Und ganz ehrlich: Es ist besser, wenn wir uns gar nicht erst über den Weg laufen. (tag/sda)