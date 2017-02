SCB: Die vier Säulen des Erfolgs

Die Feststellung ist unverfänglich und gewissermassen ein Steilpass. Doch Kari Jalonen will ihn nicht annehmen. Die Vorlage könnte ja zu einem Eigentor führen. Und so sagt der Trainer des SC Bern auf die Bemerkung, wonach die Playoff-Reise nach Biel von der Distanz her doch um einiges angenehmer sei, als es jene nach Lugano gewesen wäre: «Ich werde mich hüten, in irgendeine Richtung zu spekulieren. Biel ist Biel. Biel ist ab Samstag unser Gegner – that’s it!»

Bern gegen Biel also. Dieses Viertelfinalduell war seit Freitagabend wahrscheinlich, nachdem sich der SCB gegen Genf den ersten Platz gesichert hatte und die Seeländer auf Rang acht zurückgefallen waren. Mathieu Tschantré sagte im Schweizer Fernsehen als Einziger der Befragten offenkundig, wen er sich für die Playoffs als Gegner wünsche: den SCB.

Damit war Biels Captain einerseits eine löbliche Ausnahme, quasi die Insel der Ehrlichkeit in einem Meer Nichtssagender. Anderseits waren die Worte nicht frei von Problematik. Denn für die Erfüllung des Wunsches bedurfte es im letzten Qualifikationsspiel am Samstag einer Niederlage von Tschantrés Equipe. Tatsächlich verlor Biel 3:4 in Zug, Bern gewann bei Gottéron 7:4.

Qualifikationssieg – für Bern mehr Würde denn Bürde

So oder so: Der Qualifikationssieger wird gewarnt sein. Nicht zuletzt deshalb, weil er im letzten Frühling gezeigt hat, was als Achter in den Playoffs möglich ist. «Dieses Beispiel wird uns helfen», sagt Andrew Ebbett. «Vom ersten Platz können wir uns nichts kaufen, aber er gibt uns ein gutes Gefühl und viel Selbstvertrauen.»

Der Blick auf die vergangenen zehn Jahre zeigt, dass der Qualifikationssieg für ein Team sowohl Würde als auch Bürde sein kann: Viermal wurde der Gewinner der Regular Season am Ende Meister, dreimal schied er bereits im Viertelfinal aus.

Coach Jalonen kennt diese Spielereien vor den Playoffs – er kann mit ihnen noch weniger anfangen als mit Steilpässen. Für ihn hat der erste Rang durchaus seinen Wert, «weil er als Beweis dafür steht, dass wir uns in den letzten sieben Monaten viele gute Dinge erarbeitet haben». Tatsächlich hat sich der SCB von September bis Februar als stärkste Equipe der Schweiz erwiesen.

Einige Superlative gefällig? Am meisten Punkte, die wenigsten Gegentore, die höchste Schusseffizienz, das stärkste Bullyteam, das beste Unterzahlspiel. Zudem stellen die Berner mit Mark Arcobello den besten Skorer und mit Leonardo Genoni den statistisch besten Torhüter der Liga (beste Fangquote und tiefster Gegentoreschnitt).

Vertrauen, Physis, starker Kern und die Vorbereitung

Am Samstag sagt Kari Jalonen in Freiburg vor der Gästegarderobe: «Die Playoffs können kommen – wir sind bereit!» Der Finne stützt seine Aussage mit vier «weichen» Faktoren, die als Säulen das erfolgreiche Konstrukt tragen. «Es sind Dinge, die nicht beim ersten Puckeinwurf vorhanden sind, sondern über Monate hinweg erarbeitet werden müssen.»

Erstens: das Vertrauen. «Die Spieler vertrauen einander, sie vertrauen den Trainern, die Trainer vertrauen den Spielern. Es benötigte Zeit, dieses Vertrauen herzustellen. In den Playoffs wird es enorm wichtig sein.»

Zweitens: die Physis. «Der physische Zustand meiner Mannschaft ist ausgezeichnet. Das kommt nicht von heute auf morgen, sondern es bedingt jeden Tag sehr gute Arbeit von allen Seiten.»

Drittens: der starke Kern. «Wir haben viele Charaktertypen. Sie weisen dem Team den richtigen Weg, sei es in erfolgreichen Zeiten wie im November und Dezember oder in Phasen wie im Januar, wenn es nicht gut läuft.» Assistenzcaptain Ebbett ergänzt: «Ziehen einige nicht mit, kriegen sie das von den anderen sofort zu hören. So bleibt jeder auf Trab.»

Viertens: die Vorbereitung. Jalonen sagt: «Wir sind gut vorbereitet, haben ein funktionierendes System und wissen, wie wir gegen welches Team antreten müssen, um auf Sieg zu spielen und Erfolg zu haben.»

Vertrauen, Physis, ein starker Kern, Vorbereitung: Diese Elemente sollen in den Playoffs für Bern zum vierblättrigen Kleeblatt werden. Denn wer Meister werden will, braucht auch ein bisschen Glück. (Berner Zeitung)