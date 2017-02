SCB: Fragezeichen im Angriff

SCB - Servette

Der SC Bern kann sich am Freitag im Heimspiel gegen Servette den Qualifikationssieg sichern. Zwei Runden vor dem Ende der Regular Season beträgt der Vorsprung auf die ZSC Lions vier Zähler. Bei Punktgleichheit sind die Berner im Vorteil. Zürich tritt noch zu Hause gegen Gottéron und in Lugano an; Bern gastiert nach dem Match gegen Genf am Samstag zum Abschluss in Freiburg.



Trainer Kari Jalonen beabsichtigt, dem wiedergenesenen kanadischen Verteidiger Maxim Noreau am letzten Wochenende vor den Playoffs Eiszeit zu geben. Allerdings war der Finne wegen der Ausfälle der Flügel Tristan Scherwey und Simon Bodenmann zuletzt «gezwungen», auf vier ausländische Angreifer zu setzen. Bodenmann und Scherwey waren gestern nicht auf dem Eis. Ihre Playoff-Teilnahme ist aber nicht in Gefahr. «Wir müssen noch schauen, wer einsatzbereit ist», sagt Jalonen. rek