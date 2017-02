SCB holt Goalie Michael Garnett

Am Mittwoch schliesst das internationale Transferfenster. Kurz vor Ablauf der Frist ist Alex Chatelain nochmals aktiv geworden. Der Sportchef des SC Bern hat wie erwartet einen ausländischen Torhüter verpflichtet. Michael Garnett stösst per sofort vom KHL-Klub Medvescak Zagreb zum SCB. Der 34 Jahre alte Kanadier wird am Dienstagabend in Zürich landen und beim Match ZSC Lions-SC Bern seine Teamkollegen kennenlernen.

«Guter Typ» mit undankbarer Rolle

Das Paradoxe an der Verpflichtung des Torhüters: Läuft alles nach Plan, wird er für den SCB gar nie zum Einsatz kommen. Leonardo Genoni bleibt für die Playoffs die klare Nummer eins. «Wir wollten uns absichern für den Fall, dass sich Genoni verletzten sollte», sagt Chatelain.

Garnetts Aufgabe ist somit im Prinzip eine undankbare: Er soll die Rolle als Backup-Torhüter akzeptieren, den Stammgoalie Genoni so gut wie möglich unterstützen, im Training Vollgas geben, positiv bleiben – und, sollte es ihn doch benötigen, dem Team Stabilität verleihen. «Nichtsdestotrotz freut er sich auf seine Rolle», sagt Chatelain. Er hat mit dem Kanadier einige Male telefoniert. «Garnett ist ein guter Typ, der zu uns passt.»

Garnett wurde 2001 in der dritten Runde von den Atlanta Thrashers gedraftet. Für die Franchise bestritt er vier Jahre später 24 NHL-Partien. Seit der Saison 2007/2008 ist der Kanadier in Europa in der Kontinental Hockey League engagiert. Diese Saison bestritt er für Zagreb 17 Partien (Gegentorschnitt 3,15; Fangquote 90,3 Prozent). (Bernerzeitung.ch/Newsnet)