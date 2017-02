SCB verlängert Vertrag mit Untersander bis 2022

Einen «starken Einfluss auf die vorzeitige Vertragsverlängerung» habe die Tatsache gehabt, dass sich Ramon Untersander im Verlauf seiner beiden ersten Saisons beim SCB zu einem Führungsspieler in der Abwehr entwickelt hat. Dies schreibt die SCB Eishockey AG am Mittwochnachmittag in einer Medienmitteilung.

Der inzwischen 26-jährige Verteidiger Ramon Untersander ist im Sommer 2015 nach Bern gekommen, hat seither 93 Meisterschaftsspiele für den SCB absolviert und dabei 60 Scorerpunkte (21 Tore/39 Assists) erzielt. (chh/pd)