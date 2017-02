SCL Tigers praktisch vor dem Ligaerhalt

Es ist Frühling. Draussen wird es wärmer, die Eishockeymeisterschaft geht in die entscheidende Phase. Für Zug heisst dies Vorbereitung auf die Playoffs, für die SCL Tigers Kampf um den Ligaerhalt. Für die Gäste ging es um rein gar nichts mehr, die Innerschweizer beenden die Qualifikation definitiv auf dem 3. Rang.

Es erstaunt nicht, dass sie ihren Standardtorhüter Tobias Stephan schonten und Jussi Markkanen sein Comeback im Zuger Dress gab. Der 41-jährige Finne war bereits zwischen 2009 und 2013 beim EVZ engagiert und wurde im Februar als Back-up-Goalie zurückgeholt. Gestern durfte er sich warmspielen.

Die SCL Tigers hingegen brauchen Punkte und spielten mit den besten Kräften. Der Schluss, Zug habe sich nicht gegen die Niederlage gewehrt, läge nahe – ist aber komplett falsch. In der 23. Minute erzielten die Tigers das 3:0, nach Schüssen lagen sie zu diesem Zeitpunkt 10:20 hinten. Die Gäste trafen bis zu diesem Zeitpunkt mehrmals die Torum­randung, die Langnauer ins Netz. Kurz: Das Zwischenresultat schmeichelte dem Gastgeber.

In der 9. Minute erzielte Alexei Dostoinow das 1:0. Wie er die Scheibe im Tor untergebracht hatte, wusste der Schütze selber nicht. Nach dem Jubel schaute er zur Videoleinwand hoch und begutachtete sein Kunststück. Der Stürmer hatte den Puck aus der Luft runtergeholt und stocherte ihn über die Linie.

Danach war Zuger Powerhockey angesagt, der EVZ war dem Ausgleich oft nahe, das 1:0 hatte dennoch bis zur Drittelspause Bestand. Im zweiten Abschnitt entwischte Thomas Nüssli der gegnerischen Abwehr und traf zum 2:0, nur wenig später erhöhte Jewgeni Schirjajew zum 3:0.

Ungeliebtes Déja-vu

3:0 nach 40 Minuten, das weckte Erinnerungen. Am 16. September des vergangenen Jahres führten die SCL Tigers ebenfalls gegen Zug 3:0 und verloren noch 3:4. Manchmal wiederholen sich Geschichten, und so wurden die Nerven der Tigers zusätzlich strapaziert, als Sven Senteler nach nur gerade 14 Sekunden im Schlussabschnitt zum 3:1 verkürzte. Der Mist war auch nach dem 4:1 Anthony Huguenins in der 49. Minute nicht geführt.

Die Zuger kamen mit zwei Toren innert einer guten Minute auf 4:3 heran. Es folgten einige Minuten Panik­hockey, bis Nüssli in der 56. Mi­nute in Überzahl das 5:3 erzielte. «Wir mussten unnötig um den Sieg zittern», sagte der 18-fache Saisontorschütze Nüssli. «Wir nahmen uns vor, konzentriert weiterzuspielen, und fingen Tore ein. Danach war es schwierig, den Schalter umzukippen und offensiv gleich wieder zu brillieren.»

Der Jubel aber war in der mit 5950 Zuschauern beinahe ausverkauften Ilfishalle riesig. Mit den drei Punkten kommen die SCL Tigers dem Ligaerhalt immer näher. Gottéron, das gestern gegen die ZSC Lions 1:3 verlor, liegt bereits elf Punkte zurück. Das ist im Kampf um den Liga­erhalt die halbe Miete. Nachdem die Tigers während der gesamten Qualifikation dem Playoff-Platz hinterherjagten, werden sie jetzt zu den Gejagten. Es gilt, den grossen Vorsprung zu verteidigen. «Den Vorsprung nur zu verwalten, ist nie gut», erklärt Nüssli. «Wir kennen die Ausgangslage und wollen einfach unsere Punkte holen. Dann müssen wir uns vor Freiburg nicht fürchten.»

Am Samstag in Davos

Nach zuletzt drei Niederlagen gelang den Tigers die Wende zum Guten. «Aber wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen», weiss Nüssli. Am Samstag spielen die Langnauer auswärts gegen Davos. Noch ein Sieg, und der Frühling kann kommen. (Berner Zeitung)