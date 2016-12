SCUI spielte mit Herz gegen Meister

Dreimal gegen die SCL Tigers, zweimal gegen EV Zug, zweimal gegen die ZSC Lions, zweimal gegen den EHC Biel, je einmal gegen Ambri, Lugano und Fribourg Gottéron: Der SC Unterseen-Interlaken SCUI hat in den vergangenen zwölf Jahren jeweils in der Altjahreswoche gegen Gegner aus der National League gespielt.

Dieses Jahr wird allerdings schwer zu toppen sein: Der Meister SCB kam ins Eissportzentrum Matten, und 1724 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ein gutes Spiel. «Ich habe das Spiel genossen, und wir haben mit Herz und Freude gespielt», sagte nach dem Match der SCUI-Stürmer Swen Kohler.

Kohler war an allen Spielen der Top of Europe Trophy dabei. «Am schwersten wars für mich gegen Lugano. Ich war schon als kleiner Bub Fan dieses Clubs», erinnert er sich. Er kann also einschätzen, wie es kleinen Fans ums Herz ist, wenn sie ihre Vorbilder live auf dem Eis sehen. «Einige von ihnen dürften nicht ganz so gut geschlafen haben», sagte er.

Die Knirpse seiner Eishockeyschule standen zusammen mit den Bambini und den Piccolos des SCUI Spalier, als die Teams einliefen. Ob die Minieisläuferin ge­merkt hat, wer der Riese war, der sie aufhob, als sie zu Fall kam? Es war SCB-Stürmer Marc Reichert, der für die Schweiz an fünf Weltmeisterschaften teilgenommen und 155 Länderspiele absolviert hat. «Sie war so süss und hat den Weg gleich wieder gefunden», sagte er nach dem Match.

Ungern kamen die SCB-Spieler nicht aufs Bödeli. «Wir haben eine Beziehung zur Region, da unser Konditionstrainer Roli Fuchs von hier kommt und wir schon Trainings mit Schwingerkönig Mättel zusammen gemacht haben», sagte Reichert. «Für uns war es nach der langen Pause gut, wieder zu spüren, wie es auf dem Eis läuft. Wir hoffen, dass wir das Publikum gut unterhalten haben.»

Neun Treffer schoss der SCB, aber es gab auch sehenswerte zwei Goals für den SCUI, der engagiert spielte. Getroffen haben Joshua Brügger und Andreas Schneider, der als bester Spieler ausgezeichnet wurde. Beim SC Bern war es Marc Reichert.

«Wir schätzen es sehr, dass der SCB zu uns kam. Es war ein unterhaltsames Spiel», sagte Peter Flück, Präsident des SCUI. Und er hofft, dass das SCUI-Team etwas von dem Elan mitnimmt, das die Trophy ausgelöst hat. Das Team ist in der 1.-Liga-Meisterschaft aktuell unter dem Strich. «Unsere grosse Aufgabe beginnt erst», sagte denn auch Swen Kohler.

Freude, dass der SCB zu Gast war, hatte auch Urs Kessler, CEO des Hauptsponsors Jungfraubahnen. «Es war immer unser Ziel, denn er ist ein Publikumsmagnet», sagte er. Die Stimmung stimmte, die Fans trommelten und sangen, und eine Reihe von sehr treuen SCUI-Helfern, wie zum Beispiel die Billettkontrolleurinnen Cornelia Meyer und Marianne Wyniger, sorgten für den reibungslosen Ablauf der Trophy, inklusive Verpflegung mit Wurst, Älplerma­gronen und Chäsbrätel. (Berner Oberländer)