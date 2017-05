Schweiz - Kanada: Vom 0:33 zum 3:2 nach Verlängerung

2006, Turin, Olympische Winterspiele. Schweiz - Kanada 2:0.

Nach 82 Jahren und dem 0:33 beim ersten Duell gegen Kanada an Olympia in Chamonix gelingt der Schweiz in Turin der grösste Sieg in ihrer Eishockeygeschichte. Die mit sämtlichen NHL-Stars antretenden Kanadier dominieren, doch Goalie Martin Gerber zeigt sein Spiel des Lebens. Der Emmentaler pariert 49 Schüsse. Für die Schweiz trifft ausgerechnet der eingebürgerte frühere NHL-Stürmer Paul DiPietro zweimal.

Der heutige Nationalcoach Patrick Fischer ist als ­Spieler dabei, er teilt mit dem Doppeltorschützen das Zimmer. «In der Nacht nach dem Triumph hat DiPietro aus der Schweiz und aus Kanada etwa tausend SMS ­erhalten.» Die Olympiabilanz gegen Kanada lautet: 9 Partien, 1 Sieg, 8 Niederlagen, 9:81 Tore.

2010, Mannheim, WM. 4:1.

Nach den Olympischen Spielen von Vancouver verzeichnen beide Nationen viele Absagen. Sean Simpson, der das Traineramt von Ralph Krueger übernommen hat, reist mit einer unerfahrenen Equipe nach Mannheim.

Doch die Schweizer trumpfen gross auf, überraschen mit einer zuvor kaum gesehenen offensiven Spielweise: Die SCB-Stürmer Ivo Rüthemann und Martin Plüss treffen ebenso wie Andres Ambühl und Thomas Déruns. Und so kommt die Schweiz im 25. Anlauf zum ersten Sieg gegen Kanada an einer Weltmeisterschaft.

2013, Stockholm, WM. 3:2 nach Penaltyschiessen.

Es sind die silbernen Tage von Stockholm. Die Schweiz hat zum Auftakt überraschend die Schweden bezwungen. Im zweiten Gruppenspiel gelingt der zweite Exploit. Gegen Kanada erzielt NHL-Stürmer Nino Niederreiter in der 54. Minute den Ausgleich zum 2:2.

Im Penaltyschiessen ­reüssiert Reto Suri mit dem entscheidenden Versuch. Auch in der Folge sind die «Simpsons» nicht zu bremsen: Sie reihen neun Siege aneinander und verlieren erst im WM-Final gegen den Gastgeber. Der Berner Verteidiger Roman Josi wird zum wertvollsten Spieler (MVP) des Turniers gewählt.

2017, Paris, WM. 3:2 nach ­Verlängerung.

Die Schweizer starten ohne viel Kredit ins Turnier und geben zum Auftakt gegen Aufsteiger Slowenien erst noch einen 4:0-Vorsprung preis. Gegen Kanada steht es früh 0:2. Trainer Fischer wechselt den Torhüter: Leonardo Genoni kommt für Jonas Hiller, und der SCB-Goalie «macht die Tür zu», wie Fischer nach dem Match sagen wird.

Genoni lässt sich nicht bezwingen, auf der Gegenseite sind Fabrice Herzog und Vincent Praplan erfolgreich. In der Verlängerung trifft Herzog mit einem königlichen Backhandschuss zum Sieg. Captain Raphael Diaz sagt: «Es ist wie ein Sieg über Brasilien im Fussball – ein absolut geiles Gefühl, und das vor dieser Kulisse.» Rund 8000 Schweizer verfolgen den Sieg vor Ort. Die WM-Bilanz gegen Kanada steht nun bei 30 Partien, 3 Siegen, 2 Unentschieden, 25 Niederlagen und 46:162 Toren. (Berner Zeitung)