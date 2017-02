Nach dem Gewinn der Bronzemedaille in Sotschi versprachen Sie, das Schweizer Fraueneis­hockey werde nun gezielt gefördert. Haben Sie Wort gehalten?

Marc Furrer: Ja, soweit dies eben möglich war. Wir haben Geld investiert – das Budget fürs Frauenhockey wurde seit Sotschi verdoppelt. Es gibt deutlich mehr Länderspiele und Camps, im Sommer organisierten wir zwölf zusätzliche Office-Trai­nings­­ta­ge. Und mit Daniela Diaz wird erstmals eine vollamtliche Nationaltrainerin beschäftigt.

Spielerinnen sagen, es habe sich nicht sonderlich viel verändert. Verstehen Sie den Frust?

Zum Teil. Doch ich war nach der Bronzemedaille realistisch, habe keine Wunder erwartet. Wir sind aber nicht der böse Verband, der die Spielerinnen sich selbst überlässt. Das Problem ist, dass es die Frauenliga schwer hat, kommerziell erfolgreich zu sein – was bedauerlich ist. Im Vergleich mit den Männern ist das Medieninteresse quasi inexistent, folglich gibt es kaum Sponsoren. Aber ­Sotschi war immerhin ein Anfang.

Inwiefern?

Die Spiele verdeutlichten, dass man in der Schweiz als Eishockeyspielerin erfolgreich sein kann, dass es sich lohnt, auf vieles zu verzichten. Deshalb wäre eine erneute Olympiaqualifikation eminent wichtig. Aber: Auch in zwanzig Jahren wird das Interesse am Frauenhockey nicht annähernd so gross sein wie bei den Männern. Und eine Leaderin im Nationalteam wird nicht annähernd so viel verdienen wie ein NLA-Viertlinienspieler. Ich hatte nach Sotschi keinen Geldsegen von aussen erwartet. Aber es hat viele Fortschritte gegeben.

Welche?

Die Lizenzzahlen sind gestiegen. Und es wollen mehr Schweizerinnen ins Ausland, in besseren Ligen spielen. Das ist wichtig, denn bis sie 15 sind, spielen die Mädchen mit den Buben, danach fallen einige zwischen Stuhl und Bank, weil die Alternativen fehlen. Klar ist, dass vom neuen Fernsehvertrag auch die Frauen profitieren werden.

Man hört oft, das Frauen- nationalteam würde nur Kosten verursachen.

Das ist der falsche Ansatz. Es ist die Aufgabe von Swiss Ice Hockey, die Frauen zu fördern, Mädchen fürs Eishockey zu begeistern. Und dank der Medaille in Sotschi ist die Rechnung sowieso aufgegan- gen. (Berner Zeitung)