Spannung in Davos – SCB führt im Derby klar

Im Klassiker zwischen Rekordmeister HC Davos und den ZSC Lions steht es nach 40 temporeichen und spannenden Minuten 3:3. Im Berner Derby führt NLA-Leader SC Bern in Langnau deutlich mit 4:1. Die SCL Tigers liebäugeln ja noch mit einer (späten) Qualifikation für die Playoffs.

Im Léman-Derby liegt Lausanne in Genf 1:2 hinten. Nach zwei Dritteln heisst es in Kloten zwischen den Zürcher Unterländern und Biel 2:2. Zug führt gegen Fribourg 2:1. Das Tessiner Derby begann erst um 20.30 Uhr. Momentan führen die Luganesi in der Valascia von Ambri mit 3:0.

(fal)