Stürmende Verteidiger als Trumpf

Es ist schon sommerlich warm in Nashville, und die Predators sind richtig heiss. Das NHL-Team mit dem Säbelzahntiger auf der Brust ist auf bestem Weg, erstmals in der Klubgeschichte den Playoff-Halbfinal zu erreichen.

Nachdem die Predators die Topfavoriten aus Chicago mit vier Siegen in Folge in die Ferien geschickt hatten, gingen sie am Sonntag mit einem 3:1-Heimsieg in der Viertelfinalserie gegen die St. Louis Blues mit 2:1 in Führung. Der Erfolg basierte auf einer beeindruckenden Leistung. Das Team aus der Country-Hauptstadt drängte die Blues in einer hart geführten Begegnung häufig in deren Defensivzone.

Bevor Roman Josi mit einem satten Weitschuss den finalen Treffer erzielte, hatte Nashville die Scheibe im Angriffsdrittel während mehr als 90 Sekunden monopolisiert – und das bei personellem Gleichstand. Die Begeisterung in der ausverkauften Bridgestone-Arena kannte kaum Grenzen.

Josis Partner ist Topskorer

Dass Josi traf, kommt nicht von ungefähr. Es war in den Playoffs bereits das dritte Tor des Ostermundigers. Klar, Goalie Pekka Rinne hält derzeit sensationell und die erste Sturmformation mit dem kanadischen Center Ryan Johansen sowie der schwedischen Flügelzange Filip Forsberg/Viktor Arvidsson spielt hervorragend, doch der grösste Trumpf der Equipe sind die offensiv starken Verteidiger.

Neben Josi haben in den Playoffs nur noch Forsberg und Ryan Ellis, dem am Sonntag das 1:0 gelang, drei Treffer erzielt. Ellis, Josis Abwehrpartner, führt derzeit mit 8 Punkten gar die interne Skorerliste an. Er, Josi sowie P. K. Subban, der an der Seite des defensiv orientierten Mattias Ekholm verteidigt, haben gemeinsam schon 19 Skorerpunkte gesammelt.

«Es ist nicht nur die Abwehr; die Stürmer machen einen guten Job, sie füttern uns an der blauen Linie mit Pucks», sagte Josi nach dem Match gewohnt bescheiden. Auch in der defensiven Zone sei es stets ein Fünfmanneffort, erklärte der 26-Jährige. Die Stürmer würden aushelfen, wenn es in der Abwehr Lücken gebe, «und unter den Verteidigern hat es einige, die schlittschuhläuferisch stark sind. Bietet sich die Gelegenheit, versuchen wir, in den Angriff mitzugehen und vorne etwas zu bewegen.»

Das gelingt derzeit ausge­zeichnet, ohne dass die Pflichten in der eigenen Zone vernachlässigt werden. Am Montag wurde der Predators-Abwehr sogar in der nationalen Tageszeitung «USA Today» ein Artikel ge­widmet.

Fialas Fehlen kompensiert

Neben Josi gehört mit Yannick Weber ein zweiter Berner zu den Stammspielern. Der 28-Jährige bildet gemeinsam mit Matt Irwin das dritte Verteidigerpaar, dessen Hauptauftrag es ist, solid zu agieren. Der dritte Schweizer im Bunde, Kevin Fiala, brach sich letzte Woche in St. Louis den linken Oberschenkel, nachdem er sich als Playoff-tauglicher Stürmer erwiesen hatte.

«Wenn du einen solchen Spieler aus der Aufstellung nehmen musst, ist es immer ein grosser Verlust», sagte Peter Laviolette gegenüber den lokalen Medien. Der Cheftrainer befindet sich in der angenehmen Lage, über diverse Alternativen zu verfügen. Mit Colin Wilson hat ein Mann eine grössere Rolle bekommen, der in den Playoffs aufzublühen pflegt. Jedenfalls haben die Predators ohne den St. Galler Fiala bisher nicht weniger Druck erzeugt.

Schon in der Nacht auf Mittwoch kommt es in Nashville zum vierten Duell mit St. Louis. Es werden für die Country-Metropole 26 Grad vorausgesagt. Und sollte Laviolettes Mannschaft auftrumpfen wie am Sonntag, dürfte das Eishockeyfieber einen neuen Höchststand erreichen. (Berner Zeitung)