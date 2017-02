Thuner lieben den Showdown

Die von Anfang an hart umstrittene Serie zwischen Favorit Thun und Aussenseiter Lyss endete mit einem glücklichen, aber nicht unverdienten 4:2-Sieg der Berner Oberländer. Der Regionalmeister der Saison 2015/16 erreichte mit dem gestrigen 4:2 gegen den SC Lyss zum dritten Mal in Folge die Playoff-Halbfinals.

Und die Thuner lieben es anscheinend ganz besonders, ihre wichtigen Spiele in einem Showdown für sich zu entscheiden. Vor Jahresfrist hat das Team von Cheftrainer ­Christoph Schenk alle drei Serien mit 3:2 für sich entschieden, gestern gelang dies gegen ein gutes und und in allen Partien engagiertes Lyss.

Thun insgesamt kräftiger

«Wir bewiesen im letzten Drittel Geduld, hatten nie Angst, die Partie zu verlieren», meinte Thun-Stürmer Manuel Neff. Die Seeländer, die während der ganzen Saison immer wieder zahlreiche, verletzungsbedingte Ausfälle verkraften mussten, scheiterten dieses Mal bereits im Viertelfinal knapp am gesamthaft solideren, kräftigeren Gegner.

Lyss-Topskorer Florin Gerber bilanzierte, «wir sind natürlich sehr enttäuscht, denn wir hatten nach dem 2:2-Ausgleich einige Möglichkeiten, die Partie für uns zu entscheiden».

Die Thuner, die Spiel 4 am letzten Samstag vor allem wegen ihrer ungenügenden Chancenauswertung mit 2:4 verloren hatten, dominierten auch die Partie am Dienstag gegen die Seeländer von Beginn weg mit viel Tempo und Druck. Athletisch ihrem Gegner überlegen, strebten sie die Führung konsequent an. Sie realisierten diese mit dem Treffer durch Fabian Boss (8. Minute) auch absolut verdient.

Einseitiges Spiel

Lyss musste sich auf gelegentliche Konter beschränken, was aber durchaus den Kräfteverhältnissen in dieser Serie entsprach. Mit dem 2:0 (23.) zahlte sich die Überlegenheit der Gastgeber in der Offensive erwartungsgemäss aus. Aber Lyss steckte nie auf, sondern nutzte einen klassischen Konter (28.) zum 1:2-Anschlusstreffer.

Die Reaktion der Thuner auf den ersten Gegentreffer fiel heftig aus, doch der 19-jährige Lysser Goalie Kevin Liechti glänzte einmal mehr mit tollen Paraden und hielt sein Team weiter im Spiel. Und die Seeländer liessen nicht locker, erarbeiten zu Beginn des Schlussdrittels den 2:2-Ausgleich.

Beide Mannschaften verpassten die Vorentscheidung nur knapp, ehe ausgerechnet der Lysser Schlussmann in der 59. Minute einen harmlosen Thuner Schuss zum 2:3 passieren liess. Ohne Torhüter kassierten die Besucher in den Schlusssekunden auch noch das 2:4.

(Berner Zeitung)