Tigers müssen gegen den Angstgegner ran

Quizfrage: Was tut ein Eishockeyspieler in der spielfreien Altjahrswoche? Nun, für Martin Stettler ist die Antwort klar: «Ich schaue Spengler-Cup.» Der Captain der SCL Tigers nahm 2007 mit dem HC Partubice am Traditionsturnier teil, er verfolgt das Geschehen seither am TV – doch heuer war er wieder in Davos, jedoch als Zuschauer.

«Es war ein spontaner Entscheid an Weihnachten, ich erhielt zwei Tickets», erzählt Stettler. Also reiste er zwei Tage später ins Bündnerland, schaute sich mit seinem Vater die Partie Mountfield HK - Jekaterinburg an. Gleichwohl hält er fest, froh um die Pause gewesen zu sein. «Die tut uns allen gut, schliesslich stehen nun noch sechzehn wichtige Spiele an, deshalb mussten wir die Batterien laden.»

Nun, am 2. Januar, gilt es für die SCL Tigers wieder ernst, sie gastieren in Lausanne (15.45 Uhr). Die Langnauer liegen nur vier Zähler hinter Rang 8, sind in der Patinoire de Malley entsprechend gefordert. «Es ist doch cool, haben wir noch die Chance auf einen Playoff-Platz», sagt Stettler.

Allerdings gibt es hinsichtlich der ersten Partie im neuen Jahr ein kleines Problem: Die SCL Tigers vermochten in dieser Saison fast alle NLA-Konkurrenten mindestens einmal zu bezwingen – ausser Lausanne. Gegen die Waadtländer zogen die Emmentaler viermal (3 Liga-, 1 Cupspiel) den Kürzeren.

«Wir scheiterten fast immer an unserer Chancenauswertung, was vorab an Cristobal Huet lag», sagt Stettler. Genau dort gelte es anzusetzen. «Er ist die Lebensversicherung von Lausanne, können wir ihm rasch ein, zwei Tore machen, sieht es anders aus.» Für Sportchef Jörg Reber sind die Qualitäten Lausannes indes vielschichtig: «Sie sind läuferisch sehr gut, haben viele wendige Spieler.»

Auch Reber weilte diese Woche in Davos, beobachtete wie so mancher Sportchef während des Spengler-Cups Spieler. Bekanntlich sind die SCL Tigers auf der Suche nach einem fünften Ausländer, seit sich Brendan Shinnimin vor Weihnachten Richtung Astana in die KHL verabschiedet hat. Noch sei nichts konkret, sagt Reber, «wir prüfen weiterhin, was es für Möglichkeiten gibt, und dafür gibt es ja nicht nur den Spengler-Cup».

Ebenfalls offen ist die Causa Federico Lardi, an welchem die SCL Tigers dem Vernehmen nach Interesse bekunden. Am 2. Januar jedenfalls kann der Verteidiger auf sich aufmerksam machen – er spielt schliesslich für Lausanne. (Berner Zeitung)