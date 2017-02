Tigers verlängern gleich drei Verträge

Die SCL Tigers verlängern die Verträge mit Eero Elo, Alexei Dostoinov und Nils Berger um jeweils zwei Jahre bis Saison 2018/19. Dies teilte der Verein am Donnerstagmorgen mit.

Eero Elo begann die laufende Saison bei Sibir Novosibirsk (KHL) und wechselte Ende September als fünfter Ausländer zu den Tigers. Der 26-Jährige kam bisher in 35 Spielen auf 28 Scorerpunkte (11 Tore / 17 Assists). Die Verantwortlichen der SCL Tigers sehen im schussgewaltigen Finnen weiterhin Potential und verlängern seinen Vertrag deshalb um zwei weitere Jahre bis Saison 2018/19.

Zudem bleibt auch Alexei Dostoinov für zwei weitere Jahre im Emmental. Der russisch-schweizerische Doppelbürger wechselte wie Eero Elo in der laufenden Saison von der KHL in die Schweiz zu den SCL Tigers. «Der flinke Stürmer bringt viel Zug auf das Tor und passt in das Spielsystem der Tigers», heisst es in der Medienmitteilung.

Auch Nils Berger konnte die Verantwortlichen der SCL Tigers in den letzten Monaten mit seinen Leistungen überzeugen. Der junge Stürmer (26) steigerte sich im Lauf der Meisterschaft und kam unter Heinz Ehlers regelmässig zum Einsatz. Die Folge: Er ist der dritte im Bunde, der eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre erhält.

Auch Torhütertrainer verlängert

Das ist noch nicht alles: Ausserdem wird die Zusammenarbeit mit Torhütertrainer Dusan Sidor ein weiteres Jahr fortgeführt. Dusan Sidor trainiert seit der Saison 2013/14 sowohl die Torhüter der 1. Mannschaften, als auch diejenigen der SCL Young Tigers. Nun konnte die Zusammenarbeit mit dem 60-jährigen Torhütertrainer um ein weiteres Jahr verlängert werden. (mib/pd)