Topskorer Arcobello verlängert beim SCB bis 2020

Der SC Bern kann seinen Topskorer der letzten Saison für drei weitere Jahre an sich binden: Die Clubführung hat den Vertrag mit Mark Arcobello bis zum Ende der Saison 2019/20 verlängert, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Mark Arcobellos ursprünglicher Vertrag wäre nur bis April 2018 gelaufen, allerdings versehen mit einer NHL-Ausstiegsklausel bis 15. Juli 2017. Der 28-jährige Amerikaner hat nun einen neuen Vertrag unterzeichnet, der ihn ohne Ausstiegsmöglichkeit bis April 2020 an den SCB bindet.

Mark Arcobello wurde in seiner ersten NLA-Saison Topscorer der Regular Season und der Playoffs, absolvierte alle 66 Meisterschaftsspiele für den SCB und erzielte dabei 75 Scorerpunkte (33 Tore/42 Assists). Im Mai 2016 wechselte der Stürmer von den Toronto Maple Leafs zum SCB. (mib/pd)