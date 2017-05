«Unsere Stürmer haben noch jede Abwehr in Schwierigkeiten gebracht»

Was geht Ihnen unmittelbar nach dem 3:1-Erfolg über Tschechien durch den Kopf?

Patrick Fischer: Zufriedenheit, natürlich. Ich bin sehr zufrieden. Im Prinzip hätten wir uns sagen können, der letzte Match sei nicht mehr so wichtig. Aber wir wollten auch dieses Spiel un­bedingt gewinnen. Wir haben Schüsse blockiert und Charakter gezeigt. Das macht mich stolz.

Fünf Spieler waren überzählig: Wurden sie geschont oder sind sie verletzt?

Denis Hollenstein und Cody ­Almond wurden geschont. Jonas Hiller, Philippe Furrer und Ramon Untersander sind leicht angeschlagen.

Und im Tor haben Sie auf Niklas Schlegel gesetzt. Weshalb?

Für mich war klar, dass Leonardo Genoni pausieren wird. Er ist unsere Nummer eins, ich wollte ihn schonen. Genoni hat bereits fünf Spiele in den Knochen – und hoffentlich noch drei weitere Partien vor sich.

Am Donnerstag trifft Ihr Team im Viertelfinal auf Schweden. Wie stufen Sie den Gegner ein?

Schweden ist eine sensationelle Hockeynation. In der Abwehr sind Topcracks wie Victor Hedman, Anton Stralman und Oliver Ekman-Larsson dabei. Die Schweden spielen eher langsam, kontrolliert, sind sehr gross und robust. Aber unsere Stürmer haben an der WM noch jede Abwehr in Schwierigkeiten gebracht. Wir sind Aussenseiter, aber wir freuen uns und werden bereit sein.

Die Schweiz hat in jedem Match gepunktet. Was zeichnet diese Mannschaft aus?

Wir sind gut. Das haben wir bereits vor dem Turnier gewusst, andere vielleicht nicht. Lassen wir das dritte Drittel gegen Slowenien beiseite, sind wir defensiv immer solid aufgetreten. Was noch klar besser werden muss, ist das Powerplay. Aber ich bin extrem stolz darauf, dass wir fast jeden Gegner bei 5 gegen 5 dominiert haben. Die Jungs kämpfen, spielen mutig, mit Leidenschaft und der nötigen Entschlossenheit. Es macht richtig viel Spass.

Ist es ein Vorteil, den Viertelfinal in Paris zu bestreiten?

Das ist ein extrem grosser Vorteil. Wir fühlen uns wohl hier, verbinden mit Paris gute Gedanken. Wir kennen die Begebenheiten. Und was du kennst, gibt dir Vertrauen. Die Halle ist nicht einfach zum Spielen. Die Eisqualität ist speziell. Und die Schweden werden die eher leise Stimmung nicht gewohnt sein. (lacht) In Köln ging und geht die Post ab. Unser grosses Ziel ist es, am Wochenende ebenfalls in Köln zu spielen.

In Ihrem Team fällt niemand ab. Sie haben bei der Selektion für Donnerstag die Qual der Wahl.

Das ist ein schönes Problem. Wer reinkommt, der ist bereit. Das zeichnet uns aus. (Berner Zeitung)