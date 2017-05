Untersander? Überflieger!

Zwei Favoriten, zwei Gastgeber

Zum vierten Mal nach 1930, 2012 und 2013 findet eine Eishockey-WM in zwei Ländern statt. Die Favoriten beim heute beginnenden Turnier in Köln (Gruppe A) und Paris (Gruppe B mit der Schweiz) sind dieselben wie jedes Jahr: Kanada und Russland. Einen ersten Vorgeschmack, wie stark die Kanadier auch in diesem Jahr sind, erhielten am Dienstag in Genf die Schweizer, die bei der 1:4-Niederlage von den NHL-Profis regelrecht vorgeführt wurden.



Mit Stars wie Ryan O’Reilly, Nathan MacKinnon und Claude Giroux ist der Olympiasieger und Titelverteidiger nach Europa gereist. Das Ziel: der dritte WM-Titel in Folge. Mit einem weiteren Triumph würden die Kanadier zu Rekordweltmeister Russland (27 Titel) aufschliessen. Die Russen sind in den kommenden zweieinhalb Wochen auf Revanche aus, nachdem sie letztes Jahr an ihrer Heim-WM in Moskau mit Bronze vorliebnehmen mussten. Russland startet heute in Köln um 16.15 Uhr gegen Schweden ins Turnier. Am Abend (20.15 Uhr) trifft Kanada in Paris auf Tschechien.



Keine Anwärter auf eine Medaille sind die Gastgebernationen Deutschland und Frankreich. Während in Deutschland bereits zum siebten Mal eine Eishockey-WM stattfindet, ist Frankreich erst zum dritten Mal der Organisator – zum ersten Mal seit 1951, als die Partien ebenfalls in Paris stattfanden. Gastgeber war Frankreich (mit Chamonix) auch im Jahr 1930, als die Weltmeisterschaft erstmals auf mehrere Nationen aufgeteilt wurde. Vor 87 Jahren veranstalteten die Franzosen ebenfalls gemeinsam mit Deutschland sowie mit Österreich als drittem Austragungsland das Turnier. Das gute Omen darf nicht fehlen: Damals gewann die Schweizer Nationalmannschaft die Bronzemedaille. sda