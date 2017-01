Vaterfreuden bei Mark Streit

Auf Facebook posierte Fabienne Streit-Kropf am 1. Januar noch hochschwanger, nun hat sie offenbar ein Töchterchen zur Welt gebracht: Wie der «Blick» berichtet, ist Victoria, so der Name des Nachwuchses, in Philadelphia geboren worden. Dort spielt Vater Mark Streit seit 2013 Eishockey.

Der Berner NHL-Star und die Ex-Miss-Bern haben sich vergangenen Juli in Interlaken das Ja-Wort gegeben. Sechs Monate später schweben sie «auf Wolke sieben», wie sie beim Blick zitiert werden. «Wir können unser Glück gar nicht fassen. Der Mama geht es genau so gut wie ihrer Tochter.» (mb)