Vieles dreht sich um den Torhüter

Es war Mittag, das Training der Schweizer in vollem Gang, als in der Eishalle von Paris-Bercy das Hauptlicht ausging. Dazu ertönte eine Sirene, und via Lautsprecher wurden die Leute angewiesen, die Halle zu verlassen. Rasch kam zwar Entwarnung, doch erst nach rund 10 Minuten konnte der Fehlalarm behoben werden.

Alarmstufe Rot-Weiss soll am Donnerstagbend am selben Ort gelten, wenn die Schweizer gegen Schweden um einen Platz im Halbfinal kämpfen. Fraglich sind SCB-Verteidiger Ramon Untersander und der künftige Servette-Stürmer Tanner Richard (beide angeschlagen). Trainer Patrick Fischer erwartet einen aggressiven, robusten Gegner, sagt aber auch: «Die Schweden liegen uns. Letztes Jahr haben wir sie an der WM in Moskau dominiert, aber im Penaltyschiessen verloren.»

Nun hat der Trainer mit seinem Beispiel zwar recht, dennoch lässt sich seine Aussage statistisch nicht erhärten – im Gegenteil. Die letzten 4 Partien an Titelkämpfen gegen Schweden gingen verloren. Zudem ist es noch gar nie gelungen, die «Tre Kronor» in der K.-o.-Phase zu bezwingen. Generell ist die Schweizer Viertelfinalbilanz unschön: In 12 Partien gelangen nur 2 Siege: 1992 unter dem Trainerduo John Slettvoll/Bill Gilligan (3:1 gegen Deutschland), 2013 auf dem Weg zu WM-Silber gegen Tschechien (2:1).

Mit dem Zwillingsbruder

Erschwerend kommt hinzu, dass die Schweden an dieser WM so stark besetzt sind wie schon lange nicht mehr. Erstmals in der Neuzeit stehen 19 NHL-Spieler im WM-Kader. Einer ragt mit seinem Renommee aus der exquisit besetzten Auswahl noch heraus: Henrik Lundqvist. Der Torhüter der New York Rangers ist nach dem Playoff-Aus gegen Ottawa zur Mannschaft um Captain Joel Lundqvist gestossen. Es handelt sich um den Zwillingsbruder von Henrik. «Wir haben seit zwölf Jahren nicht mehr zusammen für Schweden gespielt. Das ist speziell», sagt Henrik. Dass die NHL ihre Spieler nicht für Olympia 2018 freigeben will, war für den Stargoalie ein weiterer Grund, an die WM zu reisen. «Ich bin 35 Jahre alt. Du weisst nie, wie oft du noch die Chance kriegst, dein Land zu repräsentieren.»

Der Schweizer Captain Raphael Diaz hat mit Lundqvist bei den Rangers gespielt. Er sagt: «Seine Reaktionsfähigkeit ist beeindruckend. Wir müssen versuchen, ihm die Sicht zu nehmen.» In dieser Beziehung hofft Coach Fischer gar auf Hilfe des Gegners. Mit einem Schmunzeln sagt er: «Die schwedischen Verteidiger sind sehr gross. Ich hoffe, dass auch sie Lundqvist mal im Weg stehen werden.»

