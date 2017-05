Vor den Spielen der «Wahrheit»

Mit den Partien gegen Kanada (Samstag) und Finnland (Sonntag) startet das Schweizer Nationalteam in die zweite Phase des WM-Turniers von Paris. Um die Viertelfinals zu erreichen, müssen die Schweizer in den restlichen drei Partien gegen jeweils favorisierte Gegner noch punkten.

Viermal ist die Schweiz bisher an dieser WM als Favorit in die Partie gestiegen. Dreimal steigt sie nun gegen die Kanadier und Finnen sowie zum Abschluss gegen Tschechien als Aussenseiter in ein Spiel. Gefordert sind ­voraussichtlich drei Punkte. Ansonsten wird das Team von Trainer Patrick Fischer die K.-o.-Phase wie im Vorjahr wohl verpassen.

«Es ist alles möglich»

Von den Schweizern ist eine Steigerung gefordert. «Es erwarten uns nun ganz klar Gegner von einem anderen Kaliber. Aber es ist alles möglich», sagt Fischer. «Klar hätten wir nach den ersten vier Spielen mehr als die neun Punkte gewollt, aber zu wenig Zähler haben wir nicht.» Verbesserungspotenzial sieht Fischer primär im Powerplay («vor den Augen des gegnerischen Torhüters war zu wenig Verkehr») und beim Forechecking («bisher wurden unsere falschen Entscheide nicht bestraft»).

Nicht nur an der WM 2013, als sie auf dem Weg zur Silbermedaille Schweden, Tschechien und Kanada besiegt hatten, bewiesen die Schweizer in der Vergangenheit, dass sie sogenannt Grosse schlagen können. Der letzte Sieg gegen eine der Top-6-Mannschaften liegt allerdings bereits mehr als drei Jahre zurück. An den Olympischen Spielen in So­tschi siegten die Schweizer unter Sean Simpson gegen die Tschechen 1:0.

An den letzten drei Weltmeisterschaften reichte es höchstens zu einzelnen Punkten – wie 2014 in Minsk beim 2:3 nach Penaltyschiessen gegen Finnland, 2015 in Prag gegen Schweden (1:2 n. V.) und Tschechien (1:2 n. P.) oder 2016 in Moskau erneut gegen die Schweden (2:3 n. V.).

Die Zuversicht bei den Schweizern ist nicht gewichen. «Unser Level ist hoch. Und wir lernen jeden Tag dazu», sagt Fischer.

(Berner Zeitung)