Wenn nicht einmal der Zaubertrank hilft

Kennen Sie den wohl bekanntesten Prolog aus der Welt der Comics? «Wir befinden uns im Jahre 50 v. Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt... Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.» So beginnt jedes Asterix-Abenteuer. Zum Text gehört ein Landkartenausschnitt samt Lupe.

Was das Ganze mit der Eishockey-WM in Paris zu tun hat? Die Orte in Frankreich, an denen die Sportart populär ist, müssen ebenfalls mit der Lupe gesucht werden. Unter dem Brennglas erscheinen die Alpen, die Normandie mit Rouen, die Picardie mit Amiens.

«Le feu couve toujours sous la glace» – «Das Feuer schwelt noch unter dem Eis.»Titel in der Sportzeitung «l'Équipe»

Und ausgerechnet Asterix und Obelix sollen dem Eis­hockey einen Popularitätsschub verleihen. Das Duo schwingt dieser Tage den Eishockeystock, statt Wildschweine zu jagen und Römer zu schlagen. Die beiden Gallier sind die Maskottchen der Eishockey-WM und ein Blickfang. Allein: Ihr Zaubertrank bürgt für physische Stärke, nicht für stärkeres Interesse.

Am Tag der WM-Eröffnung erschien die grösste Sportzeitung «L’Equipe» mit einer Sonderausgabe – nicht zur Weltmeisterschaft, sondern zum 100-Jahr-Jubiläum des Giro d’Italia. Immerhin: Das Eishockeyturnier wurde im hinteren Teil auf drei Seiten abgehandelt. Der Titel: «Le feu couve toujours sous la glace.» Das Feuer schwelt noch unter dem Eis.

Keine Eishockeykultur

Der Eishockey-Asterix von «L’Equipe» heisst Yann Hildwein. Der 40 Jahre alte Journalist aus Strassburg verfasst im Normalfall ein bis zwei Eishockeyartikel pro Woche für die renommierte Tageszeitung. Er zählt auf: «Eishockey kommt bei uns hinter Fussball, Rugby, Tennis, Basketball, Handball, Radsport, Volleyball, Leichtathletik, Ski und Biathlon.»

In der Grande Nation ist das Eishockeyinteresse gering, sportliche Höhepunkte sind rar. Die Viertelfinalqualifikation an den Olympischen Spielen 1992 in Albertville ist zu nennen, der 4:1-Erfolg an der WM 1995 über Titelverteidiger Kanada ebenfalls. Der Sieg im schwedischen Gävle war «L’Equipe» zum ersten und einzigen Mal ein Bild des Nationalteams auf der Frontseite wert.

«Eishockey kommt bei uns hinter Fussball, Rugby, Tennis, Basketball, Handball, Radsport, Volleyball, Leichtathletik, Ski und Biathlon.»Yann Hildwein

Ansonsten beschränken sich die französischen Eishockeymeriten auf die Geschichte: Der Weltverband IIHF wurde 1908 in Paris gegründet – und sein erster Präsident war mit Louis Magnus ein Franzose. Nach ihm wurde die heimische Meisterschaft («Ligue Magnus») benannt. Das Niveau ist bescheiden, der Zuschauerschnitt befindet sich mit 2000 Besuchern auf dem Niveau des Volleyballs.

«Die grosse Masse interessiert sich nicht für Eishockey», sagt Hildwein. Und: «Dass die WM-Partien nicht im öffentlichen Fernsehen, sondern von einem Bezahlsender übertragen werden, hilft natürlich nicht.» Die Teilnahme an den Olympischen Spielen sowie der Fakt, dass Frankreich mit Antoine Roussel (Dallas) und Pierre-Edouard Bellemare (Philadelphia) zwei gestandene NHL-Spieler stellt, hat den Bekanntheitsgrad im Land sanft gesteigert.

«Die Eishockeykultur bei uns ist kaum entwickelt», sagt Hildwein. «Aber ich spüre immerhin eine gewisse Neugier, was die WM betrifft. Doch diese kann sich rasch in Desinteresse wandeln, sollten die guten Resultate ausbleiben.»

Der Erfolg als Lockstoff

Am Montag war es wieder einmal so weit, das Eishockey unter dem Titel «Euphoriques Bleus» auf der Frontseite von «L’Equipe» vertreten. 15 Seiten Fussball, 3 Seiten Rugby, 2 Seiten Tennis und je eine Seite Leichtathletik,Volley- und Basketball später durfte Hildwein den historischen 5:1-Erfolg über Finnland auf einer Doppelseite würdigen.

Es handelt sich um den ersten Sieg der Equipe tricolore über die Finnen an einem Grossanlass. Im Schlussdrittel kam es in der Eishalle von Bercy zur stimmungsvollen Melange aus viel Nationalstolz und einem bisschen Eishockeyeuphorie.

Es gibt keinen stärkeren Lockstoff als den Erfolg.

Das Gros der 11'000 Zuschauer stimmte die Marseillaise an. «Die Ambiance hat uns Flügel verliehen», sagte Coach David Henderson, während Verteidiger Kévin Hecquefeuille eine Hoffnung äusserte: «Vielleicht denken sich die Leute in Paris jetzt: Komm, die Jungs gewinnen, da schauen wir uns doch auch eine Partie an.» Es gibt keinen stärkeren Lockstoff als den Erfolg. Die Schweizer jedenfalls müssen sich heute Abend auf eine hitzige Ambiance und einen heissen Gegner gefasst machen.

Ein Appell und ein Bonmot

Stürmer Roussel, das Enfant terrible des französischen Eishockeys, stimmte das Publikum jedenfalls schon einmal auf die Partie ein, indem er sagte: «Wir brauchen die Fans. Sie müssen laut sein, auf diese Weise den Gegner und die Schiedsrichter unter Druck setzen.»

Das Bonmot zum Sonntag gehörte aber Hécque­feuille. Der frühere Verteidiger der SCL Tigers meinte auf die Frage eines Nordamerikaners, ob er nicht Druck verspüre, in der Heimat eine WM zu bestreiten: «Es gibt keinen Druck. Weil jeder von uns weiss, dass das, was wir hier tun, also Eishockey spielen, in Frankreich nicht wichtig ist.»

Es dürfte also dabei bleiben: In Frankreich kräht kein Hahn nach Eishockey. Schon gar nicht der gallische. Trotz Asterix und ­Obelix. (Berner Zeitung)