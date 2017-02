Wie in der Wildnis

Lions gegen Tigers. Im Eishockey gibt es dieses Duell sechsmal pro Saison. In der Natur bewegen sich Löwe und Tiger dagegen selten, die Lebensräume der Raubkatzen unterscheiden sich stark. Und doch lässt sich der Beginn der gestrigen Partie zwischen den Zürchern und Langnauern mit der Wildnis vergleichen: Der Löwe war äusserst hungrig, fletschte die Zähne. Der Tiger dagegen befand sich im Halbschlaf. Der Löwe sah die Beute, verspeiste sie sofort, zog sich dann genügsam zurück. Und der Tiger taumelte angeschlagen umher.

Präziser ausgedrückt: Nach 38 Sekunden schoss Pius Suter die ZSC Lions in Führung, keine 3 Minuten später doppelte Patrick Thoresen nach. Das Heimteam konnte im Startabschnitt schalten und walten, wie es eben wollte. Derweil waren die SCL Tigers überfordert vom Tempo, hinten und vorne funktionierte wenig. Es resultierten gerade einmal drei Torschüsse. «Wir kriegten eins aufs Dach», resümierte Sportchef Jörg Reber, während Angreifer Claudio Moggi den gewaltigen Leistungsunterschied erwähnte.

Die Einstellung stimmte nicht

Nun, die Hypothek aus den ersten 20 Minuten war zu gross, und es war nicht so, dass sich die Emmentaler in der Folge signifikant gesteigert hätten. Letztlich unterlagen sie 3:8; es handelte sich um die dritte Niederlage innert sechs Tagen nach dem 3:5 in Freiburg und dem 2:4 am Samstag gegen Bern. Von einer Woche zum Vergessen sprach Moggi. Einerseits beraubten sich die Tigers ihrer letzten Playoff-Chance, andererseits offenbarten sie eklatante defensive Schwächen, die sich kaum positiv aufs Selbstvertrauen ausgewirkt haben dürften.

Vor der Länderspielpause hatte die Equipe von Heinz Ehlers viermal in Serie gewonnen. «Der Unterbruch kam zum falschen Zeitpunkt», meinte Moggi. Er bemängelte die Einstellung im Team, «wir haben uns nicht zusammengerissen».

Ehlers zog seine Stirn nach Spielschluss in tiefe Runzeln, blieb wie versteinert an der Bande stehen, schüttelte ungläubig, aber heftig den Kopf. Auch Jörg Reber mochte seine Enttäuschung nicht verbergen, «wir müssen dieses Spiel genau analysieren». Und doch wollte er das Geschehene nicht überbewerten. «Es war ein schlechtes Spiel, nicht mehr und nicht weniger.»

Weshalb die Langnauer dem individuell klar besser besetzten Gegner derart viel Raum gewährten, war indes schwer zu erklären. Man mag es kaum glauben, mit demVerdikt waren die Gäste noch ziemlich gut bedient. Um es nochmals mit einem Bild aus der Wildnis zu illustrieren: Der Löwe spielte mit seiner Beute, ohne sich gross zu verausgaben. Der Tiger rannte mit offener Wunde umher, voller Furcht und ziemlich ziellos. Zwar erzielten Raphael Kuonen und Roland Gerber die Tore zum 1:2 und 2:4, die Zürcher aber konnten jederzeit einen Gang höher schalten. Nach dem haltbaren dritten Treffer wurde Ivars Punnenovs bei Spielmitte ausgewechselt, Damiano Ciaccio musste sich kaum etwas vorwerfen, aber noch fünfmal bezwingen lassen.

Die Reserve hat sich verringert

Topskorer Chris DiDomenico wurde geschont, der Amerikaner Matt Lashoff kam an seiner alten Wirkungsstätte zum Debüt im Tigers-Dress. Dem Verteidiger lief es alles andere als rund, vor dem 1:4 hatte er sich gleich zweimal tunneln lassen. Wieder zurück in Langnau ist Stürmer Lukas Haas, der zuletzt an La Chaux-de-Fonds ausgeliehen war. In den zwei ausstehenden Qualifikationsspielen spielen die SCL Tigers gegen Zug und in Davos. Anschliessend folgt die Platzierungsrunde (je 6 Spiele), nach welcher die Equipen auf den Rängen 9 und 10 in die Ferien reisen dürfen.

Von 14 auf 8 Punkte ist der Langnauer Vorsprung auf Rang 11 (Gottéron) geschmolzen, die Ausgangslage jedoch ist nach wie vor relativ komfortabel. «Dr Mischt isch no nid karrlet», sagte allerdings Claudio Moggi, «lassen wir nach, kann die Saison noch lange dauern.» Reber strich die Bedeutung der nächsten Spiele hervor. «Der Vorsprung sollte nicht kleiner werden. Sonst beginnt das Rechnen – das kann unangenehm werden.» (Berner Zeitung)