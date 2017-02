Wiki durch, Brandis nicht

Nachdem Brandis gegen Bellinzona einen zwischenzeitlichen Zweitorevorsprung nicht über die Runden brachte, muss es am Samstag nochmals nach Bellinzona reisen. Den für die Verlängerung notwendigen Ausgleichstreffer erzielten die Tessiner 79 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit.

In der anschliessenden Overtime behielten die Tessiner schliesslich durch einen Treffer von Balerna (64.) mit 6:5 das glückliche Ende für sich. «So kann es in einer Playoffserie eben gehen, Bellinzona mit dem Messer am Hals gab nochmals alles, während wir ein wenig nervös waren» stellte Brandis-Coach Andreas Beutler fest. «Uns gelang es leider nicht, die verschiedenen Zweitorevorsprünge über die Runden zu bringen.»

Wiki früh in Führung

Wiki hat auch Spiel drei der Serie gegen Burgdorf gewonnen und zieht mit dem 3:1-Sieg in die Halbfinals ein. Die Gastgeber erwischten einen guten Start in die dritte Begegnung. Bereits nach 101 Sekunden markierte Samuel Gerber das 1:0 für die Aaretaler. In der 19. Minute verwertete Reber einen Abpraller zur 2:0. Burgdorf versuchte zu Beginn des zweiten Abschnitts Druck zu machen. Doch statt des Anschlusstores fiel der dritte Treffer von Wiki-Münsingen.

Im Schlussdrittel mobilisierten die Gäste nochmals all ihre Kräfte, doch Angriff um Angriff endete ohne Tor. In der 58. Minute verkürzte Stephan Moser auf 1:3. Der Treffer fiel jedoch zu spät, um dem Spiel noch eine Wende geben zu können. (emh/rkb)