Wirbel um Langnaus Topskorer

Aus 5 mach 4 lautet die Formel. In Langnau steht ein ausländisches Quintett unter Vertrag, nominiert werden darf ein Quartett. Am Sonntag bei den ZSC Lions sowie vor drei Tagen in Genf war überraschend Rob Schremp überzählig. Trainer Heinz Ehlers sagt, dass er den Amerikaner für jenen Ausländer mit der schlechtesten Form hält. Was ziemlich seltsam klingt, ist Schremp doch Topskorer, Aktivposten im Powerplay.

Derweil mag sich Chris DiDomenico in defensiver Hinsicht gesteigert haben, seine Produktivität aber lässt arg zu wünschen übrig. Seit 18 Partien respektive dem 28. Oktober hat der kanadische Publikumsliebling nicht mehr getroffen; Schremp hat in dieser Zeitspanne sieben Tore erzielt.

«Einer muss halt zuschauen, viel mehr kann ich dazu nicht sagen» meint Schremp. Auf seine angeblich nicht optimale Form angesprochen, erwidert Schremp, der kein Angebot für eine Vertragsverlängerung erhalten hat: «Ich fühle mich sehr gut.»

Nun, heute in Lugano darf der Center wieder mittun; Maxime Macenauer wird überzählig sein, Roland Gerber ist gesperrt. Bei den Emmentalern bedarf es einer Steigerung im Angriff. In den letzten zwei Spielen schossen die Tigers nur zwei Tore; in bisher 38 Qualifikationspartien haben 87 Treffer (2,29 pro Match) resultiert, was dem Tiefstwert aller NLA-Mannschaften entspricht.

«Die Qualität unserer Schüsse ist nicht gut genug», sagt Schremp. Zudem gelte es, in der Schlussphase eines Spiels wachsam zu bleiben. Wie wahr: Nicht weniger als elfmal in dieser Saison haben Langnaus Gegner das Siegtor in den letzten zehn Minuten erzielt.

Shedden unter Druck

Nach wie vor mischt Langnau im Kampf um die Playoff-Plätze mit. Allerdings hat sich die Differenz zu Rang 8 auf 6 Zähler vergrössert, die Konkurrenz hat zudem weniger Partien ausgetragen. Lugano liegt auf Platz 6, nach Verlustpunkten sind die Tessiner unter dem Strich klassiert. Weshalb um Coach Doug Shedden ein öffentlicher Diskurs geführt wird.

Die Kritiker sind trotz des Finaleinzugs am Spengler-Cup nicht leiser geworden. Und so werden Bob Hartley sowie Kevin Schläpfer mit ­Lugano in Verbindung gebracht. Shedden meinte unlängst, sein Team habe zuletzt mit Herz gespielt, «das hat es in diesem Winter nicht oft getan». In die Karten spielen dürfte dem Kanadier, dass Startstürmer Damien Brunner seine Kniebeschwerden auskuriert hat. (Berner Zeitung)