Zwei Siege und ein verflixtes Drittel

Es war Sonntagabend in Paris. Und ein Duell zog die Grande Nation in den Bann. Die Schweiz spielte gegen Norwegen, das auch, aber vor allem interessierte in Frankreich die Präsidentschaftswahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Just als die ersten offiziellen Quellen den 39 Jahre alten Sozialliberalen gegenüber der 48 Jahre alten Populistin zum Sieger erklärten, begann in der Eishalle von Bercy das zweite Gruppenspiel.

Die Schweizer hatten dabei keine Wahl: Ein Sieg musste her, sonst würden sie im Kampf um die Viertelfinalteilnahme schon am ersten WM-Wochenende in Rücklage geraten. Das Unterfangen glückte: Die Equipe von Patrick Fischer bezwang Norwegen 3:0. Es handelte sich um den zweiten Erfolg im zweiten Gruppenspiel. Und so könnte nun vom idealen WM-Start die Schreibe sein, wäre nur dieses verfl...ixte dritte Drittel am Samstag gegen Slowenien nicht gewesen.

Die gefühlte Niederlage

Gegen den Aufsteiger siegte die Schweiz 5:4 nach Penaltyschiessen; sie hatte einen 4:0-Vorsprung fahrlässig preisgegeben. Slowenien, die Nummer 15 der Weltrangliste und auf dem Papier klar schwächste Equipe der Gruppe B, profitierte dabei gegen Ende vom kollektiven Versagen des Favoriten, der sich in den letzten zehn Minuten fünf kleine Strafen einhandelte, äusserst chaotisch agierte und nur dank Damien Brunners Penaltytor nicht als Verlierer vom Eis gehen musste.

Brunner war nach dem Match denn auch das Symbol der Gefühlslage, indem er sagte: «Dieses Spiel dürfen wir nicht verlieren. Also, wir haben es ja nicht verloren.» Soll heissen: Der Sieg fühlte sich an wie eine Niederlage.

Almond und Halloween

Am Sonntag startete Fischers Auswahl zumindest nicht mit der Leichtigkeit eines Gewinners ins Abendspiel. Youngster Pius Suter vergab früh aus guter Position. In der Folge gab es kaum noch Torszenen – und wenn, dann waren die Norweger dem Führungstor eher näher.

SCB-Goalie Leonardo Genoni, der anstelle von Jonas Hiller in die Mannschaft gerückt war, zeigte sich aber auf der Höhe seiner Aufgabe. Und in einer Szene stand ihm Fortuna zur Seite, als der frühere Kloten-Stürmer Mathis Olimb im Powerplay über das offene Tor schoss.

Eishockeyfeinschmecker kamen aber bis auf weiteres nicht auf ihre Kosten. Es gab Unterbrüche en masse, wenig Konstruktives, und das Spiel war zäh wie ein Steak à la Schuhsohle. Im Verlauf des Mitteldrittels aber fanden die Schweizer den Zugriff auf die Partie. Sie kontrollierten nun den Gegner, gefielen mit Zug zum Tor.

Nach einem Querpass von Romain Loeffel war Reto Schäppi in der Mitte zur Stelle. Zwei Minuten später stand es 2:0. Ramon Untersander lancierte seinen SCB-Teamkollegen Thomas Rüfenacht, dieser hatte das Auge für Cody Almond, und der Servette-Center vollendete.

Almond verliess das Eis mit drei Punkten, war an jedem Treffer beteiligt. Spätestens nun zahlte es sich aus, hatte sich seine Grossmutter Martha einst in Kanada an einer Halloween-Party in einen Einheimischen verliebt. Martha ist Schweizerin, ohne diese Begebenheit hätte der Angreifer aus Calgary nie den rot-weissen Pass erhalten.

«So hässig wie selten zuvor»

Im Gegensatz zum Samstag gab Fischers Team den Dreitorevorsprung nicht mehr preis. Genoni kam gar zu einem Shutout. Mit fünf Zählern steht die Nationalmannschaft trotz verpasstem Vollerfolg gegen die Slowenen einigermassen im Soll. Doch zufrieden sind die Spieler trotz der zwei Siege nicht – zu stark wirkt der Ärger über den Punktverlust gegen die Slowenen.

«Ich war nach dem ersten Match so hässig wie selten zuvor», sagt SCB-Angreifer Simon Bodenmann. «Es ist noch immer unbegreiflich, wie wir diesen Vorsprung aus den Händen geben konnten.» Auch Assistenzcaptain Philippe Furrer streicht nach dem souveränen Erfolg gegen Norwegen den samstäglichen Aussetzer hervor. «Wir haben es gegen Slowenien verkackt, entsprechend sind wir jetzt gefordert.» Den Start mit fünf Punkten bezeichnet Furrer als «okay, mehr nicht».

Am Dienstag kommt es zum Vergleich mit Gastgeber Frankreich. «Die Franzosen haben mich als Team beeindruckt», sagt Furrer. Die Equipe tricolore sorgte mit dem 5:1-Erfolg über den letztjährigen Finalisten Finnland für die Überraschung des Tages. Das war zwei Stunden vor dem Ergebnis der Präsidentschaftswahl – ein Betreuer meinte mit einem Augenzwinkern: «Eine Überraschung reicht dann auch für heute.» (Berner Zeitung)