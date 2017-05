Belastungstest nach schneller Genesung

Der Schmerz ist längst abgeklungen. Nicole Büchler hob am Mittwoch ab, flog nach Doha. Am Donnerstag bestreitet die Stabhochspringerin in der Hauptstadt Katars die Diamond-League-Ouvertüre. Die Bernerin spricht von einem Belastungstest, sagt, es handle sich um «ein cooles Meeting», ergänzt, es sei «schön warm», was ihr entgegenkomme.

Letzteres bezieht sich in erster Linie auf den havarierten Körper. Mitte Februar wurde Büchler von einem Bandscheibenvorfall gestoppt. Der Rücken liess keine Sprünge mehr zu, die Medaillenanwärterin musste auf die Teilnahme an der Hallen-EM in Belgrad verzichten. Was der Rückschläge-erprobten Landesrekordhalterin zu denken gab. «Wer weiss schon, ob ich nochmals in eine solche Ausgangslage kommen werde», hielt die 33-Jährige gegenüber dieser Zeitung fest.

Oben angekommen

Lediglich zweieinhalb Monate später tritt sie in der Königsklasse der Leichtathletik an. Mit guten Erinnerungen an das Stadion, realisierte sie doch vor Jahresfrist an selber Stätte ihren Bestwert von 4,78 Metern. «Von der damaligen Verfassung bin ich ziemlich weit entfernt», stellt Büchler klar. Obwohl der Genesungsprozess erstaunlich schnell vorangeschritten sei, habe sie «einen guten Monat» verloren.

Kommt dazu, dass sie gelegentlich die Hüfte spürt; vermutlich stehen die Symptome in Verbindung mit der Rückengeschichte. «Der Körper ist wie eine Kette, das eine löst das andere aus», sagt die Bielerin. Nach der Rückkehr aus Nahost wird sie es ruhig angehen lassen, drei Wochen lang keine internationalen Wettkämpfe bestreiten. Läuft alles nach Plan, absolviert sie im Sommer die ganze Diamond-League-Serie.

Fünf Anfragen hat sie deponiert, aus Rom, Oslo und Stockholm sind bereits Zusagen eingetroffen. Die für Schweizer Verhältnisse un­gewohnte Präsenz offenbart: Büchler ist dank ihrer letztjährigen Auftritte – sie beendete die «Diamond Race» genannte Disziplinenwertung trotz Oberschenkelbeschwerden auf Rang 3 – in die Kategorie der Begehrten aufgestiegen. (mjs)