Der Säuberungsprozess könnte zur Schlammschlacht führen

Die Leichtathletik hat eine Kehrtwende vollzogen; es fühlt sich an wie ein Versuch, sich vom Saulus zum Paulus zu verwandeln. Unter Präsident Lamine ­Diack – der 83-jährige Senegalese steht in Frankreich wegen Verdacht auf Geldwäsche und Korruption unter Hausarrest – waren die Zustände im Weltverband IAAF mafiös gewesen. Positiv auf unerlaubte Substanzen getestete Athleten wurden erpresst, die betroffenen Proben nach der Überweisung eines sechsstelligen Dollarbetrags zerstört.

Im Rahmen der WM 2015 in Peking erfolgte die Stabübergabe an Sebastian Coe. Worauf der Brite seinen Vorgänger in den höchsten Tönen lobte, unter anderem sagte, «Lamine wird immer mein geistiger Präsident bleiben». Was einem gewaltigen Fehler gleichkam, wurde der Afrikaner doch kurz darauf inhaftiert.

Bachs Gegenspieler

Ob und wenn ja in welcher Form Coe in das einträgliche Geschäftsmodell des Diack-Clans eingebunden war respektive von den düsteren Machenschaften gewusst hat, ist ungewiss. Klar hingegen ist, dass der Doppelolympiasieger über 800 Meter das Ruder herumgerissen, die IAAF auf Säuberungskurs gebracht hat. Nirgendwo tritt dies so deutlich zutage wie in der Russland-Frage.

Noch ist die von den Olympischen Spielen in Rio ausgeschlossene Leichtathletikgrossmacht nicht reintegriert worden; Coe hielt unlängst fest, von einer signifikanten Verbesserung des Anti-Doping-Systems sei noch nichts zu sehen. Er bildet damit den Gegenpol zum russophil wirkenden IOC-Präsidenten Thomas Bach. Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, ist Coe – notabene die Nummer 1 in der olympischen Kernsportart – noch immer nicht IOC-Mitglied.

Nun hat der Europäische Leichtathletikverband die Initiative ergriffen. Die Exekutive um Präsident Svein Arne Hansen will den Reformprozess auf radikale Weise vorantreiben, sämtliche globalen und kontinentalen Rekorde löschen und künftig nur noch Werte anerkennen, die unter Einhaltung bestimmter Anti-Doping-Auflagen erreicht worden sind. Coe hat sich in einer ersten Stellungnahme positiv geäussert, von einer Chance gesprochen, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen.

Betroffene Landsleute des Präsidenten finden das Vorhaben weniger inspirierend. Marathonikone Paula Radcliffe liess verlauten, ihr Ansehen würde beschädigt, sollte ihre Marke in einer Grossaktion gestrichen werden. Mittelstreckler Steve Cram, auf der Bahn einst Coes Gegenspieler, sprach gegenüber dem TV-Sender BBC von einer nutzlosen Aktion, sagte, «das wird die Leute nicht ver­ändern».

Powells Ankündigung

Sollte die IAAF dem Vorschlag der Europäer zustimmen, würde die Leichtathletik von den fast lähmend wirkenden Fabelrekorden aus der Anabolika-Hochblüte befreit. Die 10,49 Sekunden, welche für die Amerikanerin Florence Griffith-Joyner 1988 über 100 Meter gemessen wurden, gelten heute ebenso als unerreichbar wie jene 47,60 Sekunden, welche die DDR-Läuferin Marita Koch 1985 für die 400-Meter-Strecke benötigte. Was der Sportart in diesem Fall drohte, lässt sich aus einer Aussage Mike Powells schliessen.

Der Weitsprung-Weltrekordler aus den USA sprach gegenüber BBC von einem «Schlag ins Gesicht» und ergänzte, er habe bereits seinen Anwalt kontaktiert. So hehr die Gedanken von Hansen und Konsorten sein mögen: Die Umsetzung der Pläne dürfte zu einer ­juristischen Schlammschlacht führen.