Erfolg für die Lokalmatadorin

Verlosung Frauenlauf

Am 11. Juni wird die Bundesstadt wieder ganz in der Hand der Läuferinnen sein. Bereits zum 31. Mal findet der Frauenlauf statt. Haben Sie Lust, teilzunehmen? Dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb! Wir verlosen 25 Gratisstart­plätze für den Frauenlauf in Bern. Schreiben Sie bis heute Dienstagabend, 2.5.2017, 24 Uhr, eine E-­Mail an: verlosungen@berner­zeitung.ch.

Die Startplätze werden unter den Einsendungen verlost. Wir wünschen viel Glück!